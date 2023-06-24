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被控性騷眾叛親離 「大人物」被「慾望城市」眾星封殺

記者蘇詠智／即時報導
克里斯諾斯（右）不太開心自己被莎拉潔西卡派克斷聯。圖／摘自imdb
克里斯諾斯（右）不太開心自己被莎拉潔西卡派克斷聯。圖／摘自imdb

「Me Too」風暴席捲好萊塢已經好幾年，曾被控性侵的色狼，多半在身敗名裂後遭到眾叛親離，就像「慾望城市」系列的「大人物」克里斯諾斯，被傳在醜聞連環爆之後，立刻被該劇的演員們切割，甚至戲裡和他演了好幾季浪漫對手戲的莎拉潔西卡派克，自此就再也沒有請他來家裡聚餐、開趴甚至逢年過節問候，讓他覺得寒心。

克里斯諾斯在「慾望城市」系列裡扮演成熟多情的「大人物」，和莎拉潔西卡派克扮演的凱莉經過多年的分合，最後結為連理，但在續篇「慾望城市：華麗下半場」的第一集就心臟病發猝逝，當時一堆震驚的觀眾上網發表悼念，大家捨不得「大人物」如此收場，沒想到竟然引來好幾位女子要揭開克里斯諾斯的真面目，控訴年輕時被他性侵，有的是遭他誘騙到飯店房間裡霸王硬上弓，有的則是他花言巧語後被佔便宜，消息一出，各方譁然，「慾」劇演員們也都和他劃清界線。

克里斯最寒心的是，當莎拉潔西卡派克與金凱特蘿鬧糾紛，他自始至終力挺莎拉潔西卡派克，認為她就像自己的妹妹一樣，哪知道大哥哥一出事，妹妹趕快躲得遠遠的，讓他備感人情冷暖。但性侵本就是不該犯下的罪行，克里斯就算至今未被起訴，也是無風不起浪，似乎也怪不了任何人。

克里斯諾斯因被控性侵而身敗名裂。（路透資料照片）
克里斯諾斯因被控性侵而身敗名裂。（路透資料照片）
克里斯諾斯（右）和莎拉潔西卡派克在「慾望城市」有不少浪漫對手戲。圖／摘自imdb
克里斯諾斯（右）和莎拉潔西卡派克在「慾望城市」有不少浪漫對手戲。圖／摘自imdb

性侵 心臟病 凱特

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