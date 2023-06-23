漫威影集利用AI生成片頭 藝術家怒被搶飯碗引不滿

漫威（Marvel）新超級英雄系列影集「秘密入侵」使用AI生成片頭。(截取自「秘密入侵」)

美國電影和電視編劇正因為工作前景可能受人工智慧（AI ）影響而罷工 ，漫威（Marvel）新超級英雄系列影集「秘密入侵」卻使用AI生成片頭，在好萊塢 引爆不安和憤怒。

法新社報導，導演阿里．塞里姆（Ali Selim）近期在接受採訪時透露，Disney+影集「秘密入侵」（Secret Invasion）協同AI以及人類插畫師共同製作片頭。

「秘密入侵」由山繆傑克森（Samuel L. Jackson）主演，是一部描述變形外星人入侵地球的懸疑驚悚劇集。

No way in hell Marvel used AI to create the secret invasion intro, this is the worst intro for any TV show ever #SecretInvasion pic.twitter.com/XePW5a4CtB — Fdm (@theSnyderKnight) 2023年6月21日

在影集的片頭可以見到，抽象的畫面將綠色調的城市景觀、太空船、和朦朧的人物角色融合在一起，而其中許多人物逐漸揭露真面目，正是漫威系列中長得像爬行動物的外星種族—史克魯爾人（Skrull）。

塞里姆告訴娛樂媒體網站Polygon，使用AI是為了創造一種「不祥」的氛圍。

塞里姆表示：「我們可以和電腦談論想法、主題、詞句，然後它就會去做某些事情。接著我們可以透過改變詞彙來做一些修改，它就會發生變化。這探索性的感覺令人興奮，又不同尋常。」

但他揭露的這項訊息並不受好萊塢許多業界人士歡迎。在好萊塢，對於AI可能取代編劇、設計師、甚至是演員的擔憂正在增長。

Netflix和迪士尼（Disney）等製片公司仍拒絕排除未來以AI來取代人類作家，是導致電影和電視編劇罷工的原因之一，罷工行動目前已進入第8週。

「秘密入侵」的視覺開發概念藝術家辛浦森（Jeff Simpson）參與了片頭以外的部分。他在推特（Twitter）發文表示「非常擔心這會帶來的影響」。

辛浦森寫道：「我感到震驚，我認為AI是不道德且危險的，完全是為了消滅藝術家的職業生涯而被設計出來。」

分鏡插畫家林（Jon Lam）表示，使用AI是「在所有參與美國劇作家協會（WGA）罷工的藝術家和編劇傷口上灑鹽」。

負責為「秘密入侵」創作片頭的動畫公司Method Studios表示，AI僅是「我們藝術家使用的一系列工具當中的其中一樣。」

Method Studios在娛樂新聞媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）刊登聲明，強調沒有任何藝術家的工作因使用AI而被取代。

美國劇作家協會已要求電影公司和串流平台達成有約束力的協議，以規範AI的使用。