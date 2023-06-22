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第4位出面指控遭喜多川性侵 籲日本政府誠摯處理

中央社東京21日專電
前小傑尼斯藝人中村一也。(取自週刊文春)
前小傑尼斯藝人中村一也。(取自週刊文春)

有男偶像製造機之稱的日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川，被指控性侵多名10幾歲的小傑尼斯男藝人。現年36歲的前小傑尼斯藝人中村一也20日出面指控遭強尼性侵。

他認為，強尼（喜多川）的行徑就是犯罪。

日本東京體育報電子版報導，中村昨天在國會大廈出席最大在野黨立憲民主黨所辦的「性受害暨兒童虐待聽取會」時，透露自己13歲時遭強尼喜多川性侵。這是第4名位前小傑尼斯男藝人以實名出面指控遭強尼性侵。

之前有現年27歲的岡本Kauan、現年37歲的橋田康、現年39歲的二本樹顯理出面指控。

中村表示，他母親將他的履歷表寄到傑尼司事務所，他才進入傑尼斯事務所當研修生，開始接受訓練的。當時每周都有數百人進出更替，如果經紀人沒打電話來聯絡的話，演藝活動就那樣中斷，這對當年才13歲的他而言，精神壓力很大。

他說，自己是2002年10月19日遭到性侵的。那是在東京巨蛋一場紀念「Tackey&Tsubasa」（瀧澤秀明、今井翼）出道的演場會的夜晚。他因為在演場會上有表演，隔天也有同樣的公演，所以當晚住強尼家。他與其他另2名小傑尼斯一共3人睡在一起，他睡在中間，當晚遭到70歲的強尼性侵。

隔天早上，中村正要坐下來吃早餐時，看到強尼已坐著等，沒多久，強尼摩蹭他的腳。吃完早餐，他被強尼叫去，強尼遞給他現金。當時他婉拒收錢，但強尼說「給你」，遞給他1萬或2萬日圓。之後，他就去演唱會會場了。

他表示，雖然演唱會現場粉絲揮舞著螢光棒還是閃閃亮亮的，很美，但他的心已不似前一天那般感動了。因為昨晚的事，讓他內心五味雜陳，站在舞台上，他覺得自己病了。

他說，之後自己就漸漸遠離傑尼斯事務所。他向母親透露自己遭到強尼性侵，他母親原本說要告強尼，但是當時如果打官司的話，自己遭性侵的事會被更多人知道，而且還是小孩子，不光彩的事也說不出口，所以他母親放棄提告，自己也無力氣提告。

中村說，之所以現在出面指控強尼性侵，主要是因為看到岡本Kauan等人出面指控強尼，覺得自己不能默不吭聲。

中村已收到傑尼斯事務所新設的「心理諮商窗口」的聯絡，預定本月底與負責人會面。但他認為，首先是傑尼斯事務所要承認事實，採取行動才是。

有關防止虐待兒童法的修法，中村認為，已有這麼多人發聲指控，如果不了了之的話，無法讓人信服。他認為強尼所做的事絕對是犯罪的行為，希望政府方面也要誠摯處理此事。

強尼．喜多川（日本名喜多川擴，英文名John Hiromu Kitagawa）2019年去世，享壽87歲。

影片來源：YouTube 日テレNEWS

性侵 日本 民主黨

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