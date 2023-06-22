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木村拓哉新戲完結「出意外」 韓男神新劇關鍵人物現身

記者梅衍儂／即時報導
金東旭殺青，感謝觀眾支持。(friDay影音提供)
金東旭殺青，感謝觀眾支持。(friDay影音提供)

日韓雙男神新戲本周先後完結，不約而同都在最後一集「出意外」，韓星金東旭「偶然遇見的你」修復親情感人落幕，男團B1A4隊長振永驚喜現身擔任隱藏關鍵人物；木村拓哉「風間公親 - 教場0 -」大結局出人意料留伏筆，衝上熱搜第一。

「偶然遇見的你」劇情描述對於原生家庭都有所不滿、缺憾的男女主角，意外「撞上」且穿越回到1987年，在試圖阻止神秘連環殺人案的同時，偶然發現自家長輩、父母的秘密，進而修復自己人生幸福的故事。本周一、二在南韓播出最後兩集，最後一集的收視率衝上全國5.7%、首都圈6.2%（南韓尼爾森）創下本劇自身新高完美收官。「偶」劇在台灣的表現也同樣亮眼，自5月開播至今均在friDay影音保持不分類觀看霸榜第一名的紀錄。

金東旭透過經紀公司表示，這次和角色一起進行的時空旅行很愉快，雖然有時會很累但安全抵達終點了，感謝導演、工作人員和所有演員為本劇做出的努力，也謝謝一直收看本劇、喜愛角色的觀眾朋友們。秦基周則感性地說，透過角色再次感受到了「珍貴的事物就在身邊」這句話是如此得來不易，並自爆本來想在社群網站上提前提示會在第幾集揭曉犯人，但最後還是忍住了；而對於和金東旭合作的感想，她則回答：「前輩特有的從容能量給了我很多幫助」、「希望隨著歲月流逝我也能成為像他一樣堅實的存在。」

friDay影音獨韓劇「偶然遇見的你」共16集、春季超強檔話題日劇「風間公親 - 教場0 -」共11集，均已上架熱播中。

木村拓哉「風間公親 - 教場0 -」大結局出人意料留伏筆，衝上熱搜第一。(fri...
木村拓哉「風間公親 - 教場0 -」大結局出人意料留伏筆，衝上熱搜第一。(friDay影音提供)

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