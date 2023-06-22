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金馬導演涉性侵 女演員遭手指性侵 揭過程多人受害

記者黃保慧／即時報導
金馬獎最佳創作短片獎游智煒導演〈左〉、小柯， 頒獎人楊祐寧、桂綸鎂。(記者陳瑞源／攝影)
金馬獎最佳創作短片獎游智煒導演〈左〉、小柯， 頒獎人楊祐寧、桂綸鎂。(記者陳瑞源／攝影)

性騷事件燒不停，從政壇到演藝圈，陸續有受害者挺身而出，20日半夜執導影集「地獄里長」的其中一位導演游智煒就被控訴性騷擾和性侵，有一位劇場女演員尤小姐控訴他在看電影時用手指性侵得逞，也有不少人在臉書發文爆料游智煒性騷擾。

一位劇場女演員表示，與游智煒是在交友軟體上認識的，由於發現彼此共同朋友非常多，也聊得還算開心，就答應赴約游智煒的看展邀約，她形容對方快速看完展就邀約看電影，原本有點猶豫，但後來還是一起去看電影了，她強調見面過程，完全沒有曖昧，但兩人坐下來看電影後，游智煒先是用右手臂觸碰她的左手臂，她閃了一下，對方突然直接拿自己外套蓋在她的大腿上，她說：「但我匪夷所思，還用氣音小聲搖頭示意跟他說我不會冷。」但游智煒只有笑，什麼都沒有回應。

接著游智煒又觸碰該女生的胸部，然後就感覺到游智煒在撫摸她的膝蓋並開始往上滑，她立刻坐挺起來，把外套還對方，沒想到游智煒又蓋了一次，這一次他的手是直接壓在上面，這位女生表示，「我真的嚇一跳 ，問他幹嘛！」他說：「我很冷，那妳陪我蓋一下嗎？」受害女生回憶起過程：「我忘記才幾秒我都還沒回過神，他的手在外套裡面摸我的大腿，並且直接，往我的私密處去。」游智煒是出力的，她趕緊拉住對方的手，但是完全沒用，力氣差太多，縱使用雙腿夾緊阻擋，反而讓他的手更深入，她形容看到自己的雙腳在上下晃動踏跟掙扎，她說：「然後我不知道這個過程有多久，我只知道，他還在笑。」後來他持續反抗，很想走，但不知道怎麼走怎麼動，只能一直祈求電影趕快結束，同時假裝專注地看著電影，但他沒停下來用手騷擾她的身體。

尤小姐本來並無打算說出來，直到最近＃ＭeToo風暴延燒，她看到游智煒在臉書高談闊論，強調「教育」的重要性，最後不忘標註，「重點是有人要幫我生小孩嗎」。讓她決定把當年的事講出來，沒想到陸續收到10幾名受害者的私訊，有的人甚至遭到強暴，讓她忍無可忍。

游智煒 2005年以個人執導的「生命狂想曲」獲得金馬獎最佳創作短片，後來執導過演影長片「搖滾樂殺人事件」，最近新作品是劇集「地獄里長」。而「地獄里長」最近正在宣傳期，片中的許傑輝日前因爆出涉及多起性騷擾紛爭，宣布退出演藝事業以示負責，如今該劇導演之一的游智煒也被控性騷擾，讓劇集宣傳失了焦。

對此「地獄里長」劇組發出聲明，「對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲份。從劇本到完成，這部戲歷經超過四年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。」

性騷擾 電影 導演

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