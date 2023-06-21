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被富豪前夫指控出軌後回歸平淡 58歲李賽鳳氣質依舊

娛樂新聞組／即時報導
李賽鳳現在生活低調，58歲看來氣質依舊。（取材自微博）
李賽鳳現在生活低調，58歲看來氣質依舊。（取材自微博）

現年58歲的李賽鳳曾在八、九十年代拍過多部武打動作片，出色的身手及甜美樣貌令人印象深刻，與楊麗菁、大島由加利、胡慧中等打女齊名。不過李賽鳳婚姻並不美滿，與前夫的離婚大戰鬧得滿城風雨，她一度隱居國外，直至近年才返港，不時在社交平台分享日常生活。

李賽鳳在15歲時展開演藝之路，曾拍攝多部動作片，成為電視台當家花旦。1989年，她與胡慧中拍攝電影「獵魔群英」時不幸發生爆炸，她被嚴重燒傷，差點毀容，花了很長時間休養。

李賽鳳康復後仍有拍戲，但產量不多，30歲時與圈外男友結婚，育有一子，但離婚收場。2001年李賽鳳與香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁結婚，婚後移居美國生活。

2007年羅啟仁突然召開記者會，宣布解除婚姻關係並發表聲明，指控李賽鳳婚內出軌年僅20多歲的乾兒子宗天意，羅啟仁更出書披露捉姦過程，轟動全城。

不過李賽鳳就否認，更反指前夫一早與其下屬有染，結果兩人的離婚官司足足打了4年，而李賽鳳亦因此事形象受挫。多年後她在接受訪問時直言：「豪門是不好玩的，不是你們想像那麼好的，我不相信愛情。」

最近李賽鳳重新活躍於社交平台，回歸平淡生活的她閒時到河邊玩水、行市集、花園種菜，相當貼地，58歲的她雖然比起過往留下不少歲月痕跡，但氣質依然。

李賽鳳年輕時樣貌甜美。（視頻截圖）
李賽鳳年輕時樣貌甜美。（視頻截圖）

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