才控被炎亞綸硬上 網紅耀樂遭爆「桃色交易騙錢」

耀樂澄炎亞綸事件。記者李政龍/攝影

網紅耀樂控訴和炎亞綸 2018年交往期間被強迫性交，爆出當時未成年被炎偷拍性愛影片，今（21）他開記者會說明原委，未料才開口就被炎亞綸直闖現場，更戲劇化的是有網友在爆料公社出示和耀樂的對話紀錄，直指耀樂也涉及桃色交易騙錢。

炎亞綸和耀樂的感情糾紛鬧得沸沸揚揚，炎21日深夜發文坦認「曾經是個很糟糕的人」，但也透露2人一直保持聯絡，甚至耀樂還請他幫忙宣傳活動。耀樂昨對炎亞綸提出兩大質疑，一是2018年在橫店被他硬上，二是在他天母家中被偷拍的性愛影片外流。對於炎亞綸直衝現場跟他道歉是否接受，耀樂說：「不管怎樣，拍攝未成年的私密影片就是違法的，請炎先生對以上幾點回覆，不要混淆視聽。」至於會不會對炎亞綸提告，耀樂表示還在跟律師討論。

但為何覺得委屈卻持續跟炎亞綸有互動？他說：「我想要讓一切步上正常的軌道，我對他的感受很複雜，一方面他傷我很深，但我也曾愛他愛得很深，這是很矛盾的點，我也想過為什麼要去做這樣事情，但也是這樣的過程我才能一步一步調整好自己。」