炎亞綸外送代言、公視節目全斷 活動恐撤換

炎亞綸道歉後搭計程車離開。記者李政龍/攝影

炎亞綸 2018年被周刊爆料劈腿3男，當時他以「我和朋友之間私下場合的互動，希望大家不要過度放大」輕輕帶過，事業並未蒙塵，反而這幾年廣告代言、節目接不完，去年更獲頒「十大傑出青年」創人生高峰，不過這次因涉及拍攝未成年人性愛影片，不但形象受損，更有觸法疑慮，今（21）國際青年商會中華民國 總會宣布撤銷他「十大傑出青年」身份，同時代言的外送平台、合作的公視節目也紛紛表示結束合作。

炎亞綸出身自偶像團體「飛輪海」，外型帥氣高大，吸引不少男女追捧，更因為大砲性格，時常針砭時事，舉凡政治、民生、娛樂、社會事件都能創造觀點與話題，其中最著名的是他的「雨水引發地震說」，起初被酸民嘲諷常識不足，後國際期刊證實此論點，炎亞綸地位一夕翻轉，被網友戲稱是「炎P」、「地質學家」。

然而這次與網紅耀樂的事件，他恐無法像先前一樣脫身，今他直衝對方記者會現場的行為，引發網友一面倒負評，認為他「侵門踏戶」到對方主場，甚至被認為痛哭是在鏡頭前惺惺作態，更有人覺得他此舉是對耀樂的二度傷害。