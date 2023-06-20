整容後遺症？ 金晨嘴歪上熱搜 工作室發布嚴正聲明

金晨的嘴歪問題竟然吵上熱搜。（取材自微博）

誰能想到金晨的嘴都能上熱搜，而且還有點猝不及防！據新浪娛樂報導，近日一張金晨嘴歪動圖引發熱議，金晨工作室對此發布嚴正聲明，表示部分針對金晨的相關言論涉嫌侵犯名譽權、肖像權。呼籲大家停止一切網絡暴力的侵權行為，守護清朗的網絡世界。

最近有網友發現，金晨的嘴巴說話的時候有點歪，所以非常好奇的詢問：金晨的嘴怎麼了？有人說：「一定是整容後遺症！」有人表示，「又不影響吃飯又不影響拍戲，期待作品就好了，別整這些有的沒的」，引發網路一番爭議。

其實早前金晨就曾大方的承認自己嘴歪這個問題，甚至還曬出自己小時候的照片，也有嘴歪的現象。同時，金晨還不忘自嘲：「如果有一天我嘴不歪了，我還不喜歡了呢！」

金晨顏值高，或許在大家眼中嘴歪算是「缺點」，但在金晨眼中，嘴歪反而是自己的「特點」；但這次又因嘴巴莫名其妙地上了熱搜，應該是金晨始料未及的。

對此，金晨在一段視頻中，邊吃飯邊回應：「怎麼一直有人問我的嘴巴，嘴巴怎麼了？嘴巴長的多好看……」