金曲贏家消失7年近況曝光 全部結婚當爸了

葛西瓦很喜歡高空作業的刺激感。記者吳致碩／攝影

葛西瓦是金曲新人「BOXING」主唱，以首張個人專輯「我這裡有一批很純的你要不要Ita」獲得第34屆金曲獎評審青睞，入圍 年度專輯、歌曲跟最佳原住民 語歌手、專輯獎共4項，他感謝BOXING團員給予協助，評價歌曲絕不造假，猶如他的工作最強後盾。

結婚4年多的老婆則是他的生活支柱，夫婦育有一子，被虧喜事太低調，他說自己算是第3位步入禮堂的團員，其他團員在疫情 期間陸續結婚當爸，打算生二寶嗎？他先說想，後又改口說順其自然，「帶小孩真的很累，老婆是上班族，所以我們要分配照顧小孩的時間。」現在他也不去小酌聚會，下班第一件事就是衝回家，以家庭為重。

只是BOXING上張專輯至今時隔7年，期間除了商演沒有音樂作品，葛西瓦強調BOXING沒解散，笑說：「我們就是做音樂、吊繩索。」原來每位團員在疫情期間成功考取工業繩索技術證照，從搬運工人、鐵工轉變為在高空作業，攀升、下降過程如同蜘蛛人般危險，他說很喜歡當工業繩索技術員的刺激感，可以說是樂在其中，「其實過程很安全，不過老婆很擔心，幫我投保很高的保險。」

然而身為明星，要如何放下光環做工？葛西瓦說因為工頭都是親戚，所以出道後仍會去工地幫忙，「我們不會想那麼多，而且也沒有光環可以放下，工地裡面的朋友對我們還不錯。」