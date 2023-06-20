迪士尼真人版「海洋奇緣」後年就推出 先插隊有秘辛？

巨石強森將在「海洋奇緣」真人版繼續擔任要角。（路透）

迪士尼 將經典舊動畫重拍成真人版，由於老字號的名題材幾乎快用光，最新籌拍中的「星際寶貝」原版動畫距今21年，已定2025年6月要上映的「海洋奇緣」真人版，動畫版上映至今甚至還不滿7年，因重拍時機實在太早，引起網友議論。

「海洋奇緣」之前的迪士尼舊動畫，其實還有「鐘樓怪人」、「大力士」、「失落的帝國」等還沒推出真人版，「大力士」真人版據傳籌備多時，「失落的帝國」原本票房就不理想、重拍意義不大。就算這些老片被跳過，21世紀之後的迪士尼動畫，還有「公主與青蛙」、「魔髮奇緣」、「冰雪奇緣」等都未拍真人版，都比「海洋奇緣」上片要早，「海洋奇緣」雖然被認為真人版的出現也是遲早的事，卻實在太快動工，進度過速，觀眾心中一堆問號。

目前已知「海洋奇緣」配音女主角不會回歸，但聲音演出半神人「毛伊」的巨石強森 會回來主演真人版，並擔任監製，不少網友認為這才是該片那麼快啟動的主因。儘管巨石強森在疫情 前曾是影壇最紅男星，穩坐「演員收入榜」冠軍好幾年，疫情對他的事業卻有顯著的影響，他最近幾部片大都雷聲大雨點小，就連首度主演超級英雄片的「黑亞當」也踢到大鐵板。為了挽回聲勢，各種方法他都肯嘗試。