曾傳差點有婚姻合約 阿湯回應黑寡婦合作提議：當然想

湯姆克魯斯表示對於好萊塢某位大牌女星非常激賞，未來一定會想合作。（路透）

好萊塢最離奇的明星八卦 ，能否為兩位男女巨星牽起同台合演的緣分？日前「黑寡婦」思嘉莉約翰森在新片「小行星城」首映會上，透露自己最想合作的男星是湯姆克魯斯 ，湯姆克魯斯近日在「不可能的任務：致命清算 第一章」羅馬首映會上也稱「絕對想」和思嘉莉合演，盛讚她不但是實力派女星，也是能夠吸引觀眾買票進戲院的大牌影星，對她欣賞之情溢於言表。

其實多年前兩人曾被八卦刊物傳差點在「不可能的任務3」攜手，然而湯姆克魯斯真正想的不是跟思嘉莉約翰森一起演出，而是找下一任合約新娘。

當時報導稱湯姆克魯斯與妮可基嫚有10年的結婚合約，妮可約滿決定離婚、走人，阿湯需要再物色下一任的伴侶，好維持完美的形象，因此看上正因「愛情，不用翻譯」與「戴珍珠耳環的少女」暴紅的思嘉莉；思嘉莉本來已接下「不可能的任務3」，明白背後原委後立刻推辭，她的角色由凱莉羅素接手，然而阿湯卻也沒跟凱莉談戀愛，而是愛上據稱也是當時他的「新娘候選人」之一凱蒂荷姆絲，往後兩人生了女兒、補辦結婚，卻也撐了幾年後就離異，此後幾乎再沒有打過交道。

倒是思嘉莉後來因扮演漫威英雄片裡的「黑寡婦」成為紅牌女星，現在她已經有自己的家庭，和湯姆克魯斯能夠只是單純的合作拍戲，反而更有機會合作成真；阿湯大讚她，表示從小看她看到大，發現她文藝、喜劇、動作、懸疑各種類型都擅長，實力深厚，兩人絕對要一起拍戲，一定有題材能夠攜手，對於和思嘉莉同台仍然極感興趣。

各方矚目的「不可能的任務：致命清算 第一章」，最早一波觀後心得也出爐，觀眾對片中緊張刺激的動作場面大為激賞，尤其羅馬飛車追逐和片子尾段火車衝下山崖兩段最獲好評。