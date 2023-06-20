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NONO第二爆？女網友控摸腿揉胸暗處強抱：有人死不承認

噓！星聞／即時報導
藝人NONO也被指控涉嫌性騷。(本報系資料照片)
藝人NONO也被指控涉嫌性騷。(本報系資料照片)

NONO也捲性騷風暴，19被爆解內衣揉胸、熊抱磨蹭，對同節目女性伸狼爪，不過NONO透過經紀人否認爆料，表示「沒有印象」。而20日凌晨，又一名女網友以「我也是 #metoo 的受害人」為開頭，講述遭性騷過程，並直言：「這幾天的 #metoo 裡面提到的大哥、前輩、老師，把我拉回到那個徬徨無助的女孩。有人退出了，有人認罪，卻有人這關頭還死不承認。」

女網友透露她也曾遭許傑輝摸屁股、被黃子佼約拍裸照，不過2人都已承認，她就不再詳述，接著她點名「N哥」，控訴對方先是對她開暗示性玩笑，在車內伸手摸上她大腿，滑進她內褲裡，甚至在車子停紅綠燈時「舌頭湊過來」要親她，她表示當時事發太快，而她還沒完全反應過來時，對時還笑著問她喜不喜歡？！

隨後她被對方載到一個很暗公園跟她說要下車走走，接著卻強抱她坐腿上，女網友描述當時情況，「強抱我坐在他腿上，從衣服下面往上揉我的胸部、屁股、腿…沒有理我的回應」。當天過後還上演奪命連環扣，想到就打，讓她不知該如何回應。

女網友表示「N哥同時攻很多女生，這些當時還帶著夢想的女生…」，而後來對方成人夫人父，外界有著好形象，卻還用臉書戳戳功能戳她，女網友直轟：很噁！她表示選擇藉此風波站出來，希望為當年無力反抗的女孩發聲。雖女網友未明確點名，不過有人猜測「是昨天那個NO哥嗎？」、「NONO第二爆？」，而似乎有相熟人留言「我以為你會憋著不說」，女網友則回應因為對方不承認第一爆，變成大部分人不相信第一位爆料者，所以她才選擇發聲。

性騷 黃子佼 風暴

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