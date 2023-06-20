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「慾望城市」死對頭 金凱特蘿、莎拉潔西卡派克同框

記者蘇詠智／即時報導
莎拉潔西卡派克（左）過去和金凱特蘿同台，但這種場景現在幾乎不可能看到。（路透資料照片）
莎拉潔西卡派克（左）過去和金凱特蘿同台，但這種場景現在幾乎不可能看到。（路透資料照片）

「慾望城市：華麗下半場」即將開播的第二季，由於堅持不願再回來演出的金凱特蘿據傳有「神秘客串」場面，因而未播先成為話題焦點。各方好奇跟她鬧翻的莎拉潔西卡派克等3人有何感想，莎拉潔西卡派克果然是場面話回應：「真的很好玩、很興奮，而且情懷滿滿，非常的歡樂。」

曾大受全球女性歡迎的「慾望城市」，4個主角中扮演肉食慾女莎曼珊的金凱特蘿與其他3人合不來，特別是第一女主角莎拉潔西卡派克，幾乎人盡皆知，但莎拉潔西卡派克向來堅持自己絕對不會公開講金凱特蘿的壞話，擺明了碰到這一題，就都只會有場面話，這次也不例外。

世界各地的觀眾都密切期待金凱特蘿回歸客串的內容，劇組視為最高機密，嚴禁大家透露，可是部分細節已經提早曝光，莎拉潔西卡派克則講得含蓄：「我不知道能不能講到這麼多？我在這場戲裡。」

此話一出，粉絲大為震動，難道莎拉潔西卡派克、金凱特蘿這對「死對頭」將再度同框？可是玄機就在這裡，「同框」畢竟不完全等於「同台」，據稱該段落是她們兩人電話聊天，可以各自分頭拍攝再剪在一起。

有別於莎拉潔西卡派克的場面話、不公開得罪人模式，飾演米蘭達的辛西亞尼克森就暗諷金凱特蘿：「我們拍這齣戲的氣氛、感覺，和之前的『慾望城市』是有巨大的不同，至少不用再小心翼翼，只為了『有人』不開心，為了一堆根本沒人懂的理由。最重要的是，所有參與的人都真的很想參與，這是最根本的原則，我們都愛彼此，也愛我們的這齣戲，大家都想要拍得愈多愈好。」

至於飾演夏綠蒂的克莉絲汀戴維斯，講得坦白，她不認為金凱特蘿客串會是一切紛爭的結局，表示：「在不同的時期我們對事情都會有不同的看法，有時候會爭執，不見得會像朋友那樣相處。我不知道這算不算是這件事情的結束，我也不曉得我們會怎樣。」

莎拉潔西卡派克（左起）、克莉絲汀戴維斯、金凱特蘿、辛西亞尼克森很難再合體主演「慾...
莎拉潔西卡派克（左起）、克莉絲汀戴維斯、金凱特蘿、辛西亞尼克森很難再合體主演「慾望城市」。（路透資料照片）

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