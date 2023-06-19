陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

台灣知名主持人黃子佼 遭爆料也是性騷擾慣犯，昨（19日）自拍影片全盤拖出過往黑歷史，還在直播中點名18位藝人的黑料，引發外界譁然。對此，資深媒體人陳文茜則在臉書 發文感慨：「原來人性走向絕境求生時，可以如此無底線」。

陳文茜今天（20日）凌晨在臉書上談起黃子佼事件，還以「一個人的滅頂」來形容。她直言，「黃子佼的崩潰，我可以想像，但這正是測驗一個人的人性」。她看到過去黃子佼與小S 的情史，原以為黃子佼心存愧疚，誰能料到如今他垮台，竟將前女友、好友全都扯進來，甚至還指控她們吸毒，讓她相當心痛。

此外，黃子佼昨天點名阿雅吸毒一事，陳文茜也還原當時情況。她透露，當初為了週刊銷量，收視率大肆報導她吸毒，雖然最後法院判周刊敗訴，但由於阿雅原先以健康剉冰形象聞名，傳出負面消息後廣告代言全都停了，在台灣打官司的那幾年阿雅完全沒有發展空間，後來到大陸才東山再起。如今陳文茜回想起這段往事，忍不住感慨「阿雅曾經是一個無良媒體現象的大受害者」。

事實上，19日黃子佼爆料一出，阿雅、大小S也出面否認。阿雅在微博上發表聲明表示，「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規。關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器保護，自己的正當權益。特此聲明。」

大小S則在臉書發聲明表示，「對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。」