我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

鐵達尼號觀光潛水器失聯 氧氣最多維持96小時

被指「趁機性交」不忍了 黃健瑋發律師聲明喊：未違法

記者杜沛學／台北20日電
黃健瑋被指控「趁機性交」。（記者沈昱嘉／攝影）
黃健瑋被指控「趁機性交」。（記者沈昱嘉／攝影）

因演出「人選之人-造浪者」受矚目的台灣男星黃健瑋，被爆出多年前曾對一名女性在吃安眠藥後「趁機性交」，他當時透過經紀人表示：「針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。」20日正式透過律師發表聲明。

黃健瑋聲明全文如下：

一 、近日媒體報導某女士對黃先生之爆料內容並非屬實， 黄先生未有違反法律之行為，該內容已對黄先生與其家人及工作造成嚴重影響 ，更帶給曾與黃先生一同工作者之困擾。黃先生深感遺憾，故特此聲明澄清。

二 、為免浪費社會資源，就本件不實之事，黃先生將不再回應， 並已委託本所維護自身權益，盼各界勿再捕風捉影，以訛傳訛，侵害黃先生之人格法益。

黃健瑋被點名後，第一時間透過經紀人回覆：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

同為演員的妻子蔡亘晏（爆花）隔天也發出聲明：「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看。」

黃健瑋透過律師事務所發聲明。(圖：經紀人提供)
黃健瑋透過律師事務所發聲明。(圖：經紀人提供)

上一則

上海電視節 胡歌爭視帝 孫儷、趙麗穎爭視后

下一則

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

延伸閱讀

懶人包／黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇、不認愛」 他們回應了

懶人包／黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇、不認愛」 他們回應了
黃子佼強拍裸照成戲劇翻版 「人選之人」一排人中箭

黃子佼強拍裸照成戲劇翻版 「人選之人」一排人中箭
遭黃子佼爆吸毒 大S發聲明「深感遺憾」：請保重身體

遭黃子佼爆吸毒 大S發聲明「深感遺憾」：請保重身體
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」