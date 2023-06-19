被指「趁機性交」不忍了 黃健瑋發律師聲明喊：未違法

黃健瑋被指控「趁機性交」。（記者沈昱嘉／攝影）

因演出「人選之人-造浪者」受矚目的台灣男星黃健瑋，被爆出多年前曾對一名女性在吃安眠藥後「趁機性交」，他當時透過經紀人表示：「針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。」20日正式透過律師發表聲明。

黃健瑋聲明全文如下：

一 、近日媒體報導某女士對黃先生之爆料內容並非屬實， 黄先生未有違反法律之行為，該內容已對黄先生與其家人及工作造成嚴重影響 ，更帶給曾與黃先生一同工作者之困擾。黃先生深感遺憾，故特此聲明澄清。

二 、為免浪費社會資源，就本件不實之事，黃先生將不再回應， 並已委託本所維護自身權益，盼各界勿再捕風捉影，以訛傳訛，侵害黃先生之人格法益。

黃健瑋被點名後，第一時間透過經紀人回覆：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」