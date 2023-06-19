上海電視節 胡歌爭視帝 孫儷、趙麗穎爭視后

趙麗穎獲得白玉蘭「最佳女主角」提名。圖為「幸福到萬家」海報。（取材自微博）

第28屆上海電視節開幕，今年共有來自五大洲49個國家和地區的近1,900部電視作品參選，報名作品「質」「量」雙升，競爭激烈。其中，中國劇報名數量167部，最佳中國電視劇入圍 劇目數量22部，較以往翻了一番。而剛獲得上影節金爵獎影帝榮譽的胡歌，今年又提名 白玉蘭視帝，將與張譯、郭京飛等實力派演員爭奪白玉蘭桂冠，孫儷、譚卓、趙麗穎等優秀演員則將角逐白玉蘭視后。

香港文匯報報導，今年「白玉蘭獎」競爭尤為激烈，其中，改編自茅盾文學獎獲獎作品的「人世間」，獲得包括「最佳中國電視劇」、「最佳導演 」、「最佳男女主角」等10項提名，領跑今年「白玉蘭獎」。該劇由雷佳音、殷桃等主演，講述了周秉義一家兄妹三人和十幾個普通百姓子女五十年來風風雨雨的人生故事，該片開播後收視狂飆，首輪播出吸引了超過3.71億觀眾觀看，創下了近8年來央視電視劇的最高收視紀錄，同時也代表了繼網絡文學後嚴肅文學日益受到青睞的行業動向。

而以三國時期波譎雲詭的時代氣息為敘事背景的「風起隴西」，依託關漢卿元雜劇「趙盼兒風月救風塵」而創作的「夢華錄」，以及以康熙年間的一段治水故事為原型拍攝的「天下長河」，則通過古裝題材觀照當下社會，積極嘗試用現代人的視角來觀察歷史和表達歷史，為觀眾提供觀照當下的社會樣本。此次，這三部作品均入圍「最佳中國電視劇」，同時「夢華錄」還入圍了「最佳導演」、「最佳編劇（原創）」，「風起隴西」則入圍了「最佳攝影」、「最佳美術」。

除了現代題材與古代題材外，科幻題材以及無限流概念的多元探索，也為中國電視劇發展打開新範式，今年展現中國式硬科幻影像魅力的「三體」入圍了「最佳中國電視劇」、「最佳導演」等五項大獎；內地首部主打「時間循環」的無限流概念劇「開端」入圍了「最佳中國電視劇」、「最佳編劇（改編）」、「最佳女配角」三個獎項。

在白玉蘭視后、視帝角逐方面，眾多實力派演員入圍，胡歌、雷佳音、郭京飛、張譯以及朱一龍將爭奪視帝榮譽，就在剛剛閉幕的上海國際電影節上，胡歌奪得影帝桂冠，此次他再憑借「縣委大院」入選了視帝提名，成為大熱之一。憑藉「狂飆」中出色表現入圍白玉蘭視帝提名的張譯，亦博得較高的呼聲。女演員方面，孫儷、趙麗穎、譚卓、吳越以及殷桃五美將爭奪白玉蘭視后桂冠，其中，孫儷共7次入圍，並兩度拿下視后，趙麗穎則是第三次提名「白玉蘭獎」，她也是呼聲最高的女演員之一。