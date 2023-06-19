我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鐵達尼號觀光潛水器失聯 氧氣最多維持96小時

世說新聞╱女裝黑壯漢暴打華翁 路人介入結果...

「別叫我『賭神』」周潤發自薦擔任1幕後崗位

娛樂新聞組／即時報導
「別叫我『賭神』」國語版，周潤發(左)首次親自配音。（龍祥提供）
「別叫我『賭神』」國語版，周潤發(左)首次親自配音。（龍祥提供）

周潤發、袁詠儀主演的電影「別叫我『賭神』」，將於6月21日全國上映，出品人于冬在北京首映禮上表示，「別叫我『賭神』」，是博納繼「大上海」、三部「澳門風雲」、「無雙」之後，跟發哥合作的第六部戲，這次更顛覆自己以往角色和形象，拍出一個打動人心的故事。而發哥更為「別叫我『賭神』」，更自薦擔任一幕後崗位。

香港01報導，編劇莊文強也透露，寫這個故事是希望反映社會上一些問題，發哥飾演的吹水輝本來是個爛仔賭徒，為照顧兒子，彌補人生的遺憾，逼自己變成一個全新的人。這個故事發哥看後便愛不釋手，不止一次表達對這部戲的喜愛，還在北京首映禮分享箇中感受︰「這個故事之所以觸動我，因為它把賭神變回了平常的賭徒，我在演戲時終於有機會讓自己歸零，完全不需要刻意去演，因為故事和角色都夠打動人了。」

發哥又提到這是繼「秋天的童話」（1987）和「阿郎的故事」（1989）之後，再一次演文藝片。「難得莊導寫了這樣一個我非常喜歡的戲，很感謝他。」而在首映後，發哥發嫂和一眾主創都回到放映院跟觀眾分享。發哥透露自己觀影時也哭了，甚至覺得自己很對不起戲中的袁詠儀，當場不停對袁詠儀講︰「我愛你！」哄得袁詠儀在現場大笑說：「看著發哥我都不會想起張智霖！」引得全場大笑。

由於當日是播放廣東版，導演潘耀明就爆料國語版更值得大家入場欣賞，因為是發哥首次親自配音。發哥幽默表示：「如果大家不嫌棄港普的話，也去看看國語版吧！」

周潤發在北京首映禮上透露，自己觀影時也哭了。（取材自微博）
周潤發在北京首映禮上透露，自己觀影時也哭了。（取材自微博）

北京 澳門 周潤發

上一則

珍妮佛洛佩茲慶父親節 竟出賣老公班艾佛列克的胴體

下一則

黃子佼自殘輕生 開第一槍的她：房思琪沒有重生機會

延伸閱讀

周潤發生氣了？上海晨跑遭圍拍黑臉

周潤發生氣了？上海晨跑遭圍拍黑臉
粉絲太超過？ 周潤發上海晨跑遭近距離圍拍 罕見板起臉

粉絲太超過？ 周潤發上海晨跑遭近距離圍拍 罕見板起臉
袁詠儀當年選港姐 周潤發：沒投票給她 一直不敢相見

袁詠儀當年選港姐 周潤發：沒投票給她 一直不敢相見
首次合作 周潤發：袁詠儀當年選港姐「我沒投票給她」

首次合作 周潤發：袁詠儀當年選港姐「我沒投票給她」

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵