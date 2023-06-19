「別叫我『賭神』」周潤發自薦擔任1幕後崗位

「別叫我『賭神』」國語版，周潤發(左)首次親自配音。（龍祥提供）

由周潤發 、袁詠儀主演的電影「別叫我『賭神』」，將於6月21日全國上映，出品人于冬在北京 首映禮上表示，「別叫我『賭神』」，是博納繼「大上海」、三部「澳門 風雲」、「無雙」之後，跟發哥合作的第六部戲，這次更顛覆自己以往角色和形象，拍出一個打動人心的故事。而發哥更為「別叫我『賭神』」，更自薦擔任一幕後崗位。

香港01報導，編劇莊文強也透露，寫這個故事是希望反映社會上一些問題，發哥飾演的吹水輝本來是個爛仔賭徒，為照顧兒子，彌補人生的遺憾，逼自己變成一個全新的人。這個故事發哥看後便愛不釋手，不止一次表達對這部戲的喜愛，還在北京首映禮分享箇中感受︰「這個故事之所以觸動我，因為它把賭神變回了平常的賭徒，我在演戲時終於有機會讓自己歸零，完全不需要刻意去演，因為故事和角色都夠打動人了。」

發哥又提到這是繼「秋天的童話」（1987）和「阿郎的故事」（1989）之後，再一次演文藝片。「難得莊導寫了這樣一個我非常喜歡的戲，很感謝他。」而在首映後，發哥發嫂和一眾主創都回到放映院跟觀眾分享。發哥透露自己觀影時也哭了，甚至覺得自己很對不起戲中的袁詠儀，當場不停對袁詠儀講︰「我愛你！」哄得袁詠儀在現場大笑說：「看著發哥我都不會想起張智霖！」引得全場大笑。

由於當日是播放廣東版，導演潘耀明就爆料國語版更值得大家入場欣賞，因為是發哥首次親自配音。發哥幽默表示：「如果大家不嫌棄港普的話，也去看看國語版吧！」