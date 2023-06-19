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分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

珍妮佛洛佩茲慶父親節 竟出賣老公班艾佛列克的胴體

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克，不管八卦刊物怎麼唱衰，還是很常秀恩愛。(取材自Instagram)
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克，不管八卦刊物怎麼唱衰，還是很常秀恩愛。(取材自Instagram)

每年6月的第三個星期日是父親節，不少藝人也都發布慶賀圖文，祝全天下的父親佳節愉快。珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）雖然也不例外，但她的圖文卻引起騷動，原來她放了一張老公班艾佛列克（Ben Affleck）裸上身、露出身材的清涼照，網友立刻瘋狂。

珍妮佛洛佩茲的文中寫道：「這是一則感謝父親的圖文，爸爸，父親節快樂。也祝全世界超棒的爸爸們父親節快樂，我們愛你，對你們的感恩也超乎你們的了解。」她附上了兩張和班艾佛列克甜蜜合照、班的裸上身清涼照以及一支短片，片中她接受訪談，大讚班是她看過最好的爸爸，她顯然要讓全球網友知道，不管八卦刊物再怎麼唱衰，她與班的夫妻感情沒變，結婚快滿周年，仍然如膠似漆。

無獨有偶，班艾佛列克的前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner），在她自己的父親節圖文中，也稱讚他是個好爸爸，表示沒看過誰愛自己的孩子像他對他們的小孩一樣深，祝福他父親節快樂。據傳兩位珍妮佛為了班和孩子們的幸福，彼此已經沒有芥蒂，而是互相支援配合，變成像是一個大家庭的夥伴，外界雖始料未及，卻仍樂見班讓兩位珍妮佛可以和平共處。

班艾佛列克在妻子的父親節慶賀圖文中，竟以裸上身的姿態出現。(取材自Instagr...
班艾佛列克在妻子的父親節慶賀圖文中，竟以裸上身的姿態出現。(取材自Instagram)

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

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懶人包／黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇、不認愛」 他們回應了

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