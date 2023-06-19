我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與中國連動性降低 對亞洲新興市場是福非禍

快看世界／印度熱浪侵襲 醫院一位難求如疫情重現

蔡依林再登日本THE FIRST TAKE 網友直呼被療癒

中央社台北19日電
蔡依林二度登上日本音樂頻道THE FIRST TAKE。(取自蔡依林臉書)
蔡依林二度登上日本音樂頻道THE FIRST TAKE。(取自蔡依林臉書)

台灣歌手蔡依林今晚2度登上一鏡到底錄製的日本音樂頻道THE FIRST TAKE，演唱最新單曲「親愛的對象」，歌詞細膩描述所有愛的關係，讓不少網友直呼被她的歌聲療癒。

2週前，蔡依林演唱的金曲獎年度歌曲「玫瑰少年」在THE FIRST TAKE的YouTube頻道上架後，好評連連，觀看次數已達242萬，更同步帶動頻道增加近10萬訂閱人次，突破800萬大關；第2次參與錄音，蔡依林透過經紀公司笑喊，依舊相當緊張，「還是非常清楚地聽到自己的心跳聲！」

至於特別選擇電影「關於我和鬼變成家人的那件事」主題曲「親愛的對象」原因，蔡依林表示，當初在創作這首歌時，腦中就有非常具體畫面，想傳達的是，不管對方是親人、朋友、愛人或寵物，只要2個人清楚地對彼此存在的安全感，就是一種愛的關係。

蔡依林指出這次藉由鋼琴為「親愛的對象」重新編曲，是因為在鋼琴演奏下，能呈現「更深入地、像在耳邊跟一個親愛的人呢喃耳語」的感覺，「很開心可以在這個平台上面唱一些覺得非常有故事、自己也很被觸動的歌，希望大家聽到的時候，這是也可以在夜晚陪伴你們的聲音，希望你們會喜歡。」

今晚上線後，同樣吸引許多網友留言：「好喜歡蔡依林的謙虛，即便已經有現在的地位跟知名度，但還是如此認真謙卑做任何事，不愧是蔡依林」、「今天有太多的負面社會新聞，Jolin的歌聲真的此時此刻治癒了，滿滿的溫暖氛圍」、「比起歌聲和表現，更難能可貴的是，選擇兩首平權的歌曲去傳達一個充滿愛的精神。這就是蔡依林呀！」

蔡依林 電影 日本

上一則

謝和弦秀刺青「黃紫蕉」 挺黃子佼：他做的好事更多

延伸閱讀

日警逮捕中國籍研究員 中國外交部：嚴重關切

日警逮捕中國籍研究員 中國外交部：嚴重關切
坐日本博愛座看書遭網酸爆 喬治亞大使正面迎擊：我沒造成別人困擾

坐日本博愛座看書遭網酸爆 喬治亞大使正面迎擊：我沒造成別人困擾
日本麥當勞又要漲價了 專挑東京大阪名古屋等都會區

日本麥當勞又要漲價了 專挑東京大阪名古屋等都會區
巴菲特再加碼日本五大商社 平均持股增至8.5%以上

巴菲特再加碼日本五大商社 平均持股增至8.5%以上

熱門新聞

席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36
白敬亭近年人氣大漲，面對粉絲的工作變得格外重要。(取材自微博)

冷暴力讓粉絲寒了心？ 白敬亭工作室出面道歉

2023-06-12 22:42

超人氣

更多 >
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵