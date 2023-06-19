蔡依林再登日本THE FIRST TAKE 網友直呼被療癒

蔡依林二度登上日本音樂頻道THE FIRST TAKE。(取自蔡依林臉書)

台灣歌手蔡依林 今晚2度登上一鏡到底錄製的日本 音樂頻道THE FIRST TAKE，演唱最新單曲「親愛的對象」，歌詞細膩描述所有愛的關係，讓不少網友直呼被她的歌聲療癒。

2週前，蔡依林演唱的金曲獎年度歌曲「玫瑰少年」在THE FIRST TAKE的YouTube頻道上架後，好評連連，觀看次數已達242萬，更同步帶動頻道增加近10萬訂閱人次，突破800萬大關；第2次參與錄音，蔡依林透過經紀公司笑喊，依舊相當緊張，「還是非常清楚地聽到自己的心跳聲！」

至於特別選擇電影 「關於我和鬼變成家人的那件事」主題曲「親愛的對象」原因，蔡依林表示，當初在創作這首歌時，腦中就有非常具體畫面，想傳達的是，不管對方是親人、朋友、愛人或寵物，只要2個人清楚地對彼此存在的安全感，就是一種愛的關係。

蔡依林指出這次藉由鋼琴為「親愛的對象」重新編曲，是因為在鋼琴演奏下，能呈現「更深入地、像在耳邊跟一個親愛的人呢喃耳語」的感覺，「很開心可以在這個平台上面唱一些覺得非常有故事、自己也很被觸動的歌，希望大家聽到的時候，這是也可以在夜晚陪伴你們的聲音，希望你們會喜歡。」

今晚上線後，同樣吸引許多網友留言：「好喜歡蔡依林的謙虛，即便已經有現在的地位跟知名度，但還是如此認真謙卑做任何事，不愧是蔡依林」、「今天有太多的負面社會新聞，Jolin的歌聲真的此時此刻治癒了，滿滿的溫暖氛圍」、「比起歌聲和表現，更難能可貴的是，選擇兩首平權的歌曲去傳達一個充滿愛的精神。這就是蔡依林呀！」