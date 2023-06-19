黃子佼掃射大小S登熱搜 張蘭直播嗨喊：揚眉吐氣

黃子佼事件引發中國網友高度關注，大S前婆婆張蘭也跟上熱度，開直播推銷自家粽子，過程有網友敲碗要餃子。(截自微博、抖音)

藝人黃子佼 涉拍少女裸照事件後，他今天除了公開道歉，也在社交平台大爆走，無差別掃射式爆料娛樂圈13位大咖黑歷史，包括指控藝人大小S和「光頭」嗑藥，相關話題瞬間衝上中國微博熱搜，霸占一、二名，甚至連大S 前夫汪小菲的母親張蘭也緊跟時事，在抖音直播中一邊推銷自家產品，一邊嗨喊「今天是個揚眉吐氣的好日子」、「今天有香瓜」。

影片來源：YouTube

黃子佼遭女網友控訴，曾拍攝她未成年時的裸照，黃今在臉書道歉後，還盤點進入演藝圈中看到的光怪陸離現象，從大小S和曾國城到吳宗憲、夏宇童等藝人朋友通通中箭，遭玉石俱焚式的爆料指控，雖黃子佼後來刪除影片，還因狀況不佳送醫，但造成的餘波也持續發酵。

搜尋中國社交平台微博，當前熱搜榜上第一名話題就是「黃子佼曝大小S吸毒」，第二名是「黃子佼承認性騷擾」，其他諸如「黃子佼信息炸裂」等，也引發眾多中國網友討論。

曾公開抨擊黃子佼的大S前夫汪小菲，目前尚未對這起事件表態，但在中網上，已有部分網友進入汪小菲、大S微博下方留言，甚至還開啟了一個新的討論話題「張蘭今天直播嗎」。

一向緊跟時事的張蘭在網友於平台「敲碗」後，目前正在抖音上直播帶貨，販售自家的粽子產品等，過程中她不斷表示，「今天是個好日子」、「今天是個揚眉吐氣的好日子」，還要網友們「別錯過了 ，吃香瓜」、「您去看看，今天有香瓜」，「有麻六記的揚眉吐氣，有麻六記的扭轉乾坤」。

與此同時，觀看直播的中國網友也紛紛喊話，「要餃子 」、「上餃子」，似乎在大玩「餃子」與黃子佼的諧音梗。