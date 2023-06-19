黃子佼強拍裸照成戲劇翻版 「人選之人」一排人中箭
政治幕僚職人劇「人選之人—造浪者」觸發職場權勢性騷的反思，未料竟掀起一連串性騷事件，受害者紛紛挺身而出，讓一個個加害者倒台，而巧的是「人選之人」演員黃健瑋被爆「趁機性交」，該劇首映會主持人黃子佼被爆強拍少女裸照，其中還有一名演員是黃子佼口中的「好朋友」，一部戲多人中槍。
「人選之人」劇中描繪黨部爆發性騷事件，從戲裡延燒到戲外，真實版一幕幕上演，先是該劇編劇簡莉穎發文指控在大學時期曾遇過類似的性騷案件，後來在政壇、演藝圈陸續引爆，接著該劇演員黃健瑋被爆「趁機性交」，而當初擔任該劇首映會主持人的黃子佼也被爆性騷，恰巧還與劇中戴立忍誘使王淨拍裸照的情節類似，成了真實翻版。
另外，黃子佼在認錯影片中，以毀滅性方式狂爆18名藝人醜聞，其中提到「我的一個好朋友婚內出軌，舞台劇還不是一齣一齣的接」，他雖沒提全名，不過據了解也在「人選之人」劇中扮演黨部高層，是包庇性騷案件的關鍵人物，剛好該演員也出現在首映會上，包括謝盈萱、王淨在內，眾人排排站為戲宣傳，卻有多名演員出包，該劇講到政治幕僚，火就燒到政治圈，演員詮釋角色，演藝圈醜聞也爆炸，不少人認為該劇簡直就是「年度預言神劇」。
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