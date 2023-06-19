黃子佼強拍裸照成戲劇翻版 「人選之人」一排人中箭

王淨(左)和戴立忍的對戲是劇中高潮。圖／大慕影藝、Netflix提供

政治幕僚職人劇「人選之人—造浪者」觸發職場權勢性騷 的反思，未料竟掀起一連串性騷事件，受害者紛紛挺身而出，讓一個個加害者倒台，而巧的是「人選之人」演員黃健瑋被爆「趁機性交」，該劇首映會主持人黃子佼 被爆強拍少女裸照，其中還有一名演員是黃子佼口中的「好朋友」，一部戲多人中槍。

「人選之人」劇中描繪黨部爆發性騷事件，從戲裡延燒到戲外，真實版一幕幕上演，先是該劇編劇簡莉穎發文指控在大學時期曾遇過類似的性騷案件，後來在政壇、演藝圈陸續引爆，接著該劇演員黃健瑋被爆「趁機性交」，而當初擔任該劇首映會主持人的黃子佼也被爆性騷，恰巧還與劇中戴立忍誘使王淨拍裸照的情節類似，成了真實翻版。