星座專家被黃子佼點名 上周才預言：一個個來 別以為能跑得掉

台灣星座專家唐綺陽11日在臉書專頁上預言，Metoo性騷案「一個個來，別以為能跑得掉」，結果才過一周，自己也被黃子佼的事件波及。(圖/取自唐綺陽臉書)

台灣星座專家唐綺陽11日在臉書 專頁上預言，Metoo性騷 案「一個個來，別以為能跑得掉」，結果才過一周，就爆出黃子佼 性騷、演藝圈多人被爆料事件，包括她本人也被黃子佼點名「唐綺陽自己也沒黑歷史嗎」？

Metoo事件在台灣燒得如火如荼，唐綺陽11日就在臉書上留言，目前爆出的性騷、性侵事件只是冰山一角，「不見光的爛事比你我能想像的還多，土星在雙魚要待到2026年2月，垃圾要清這麼久，你覺得數量會少嗎？」

➤➤➤「性騷、餵毒」連環爆 星座專家唐綺陽：爛事延續到2026

她還在文中寫道：「以為神不知鬼不覺、別人不會聲張的垃圾們，希望你們還能睡得好，因為就算今年沒揭發還有明年，明年沒揭發還有後年…呢，該你們的因果報應，一個個來，別以為能跑得掉。」

「現在，某些人的時候已到，多掙扎只有多難看，土海皆雙魚的未來三年，業力正包圍著我們。」

結果黃子佼事件爆出後，他在直播中提出眾多名人都有黑歷史，包括唐綺陽也被點到名。

唐綺陽今日迅速在臉書回應：「我的職責是講星象，但在別人眼中，成了『看熱鬧、三姑六婆、難道你沒有秘密嗎』的人，一個人自己有秘密，就看誰都有秘密，覺得自己倒楣，就要別人也倒楣…連我客觀講星象都被波及，這已經是心理出問題的病徵了，如能促使他就醫、得到醫治，這就是宇宙對他最大的善意。」

她說，在星象的影響下，自己難免掃到颱風尾，但仍祝福黃子佼「用對的方式找到真正的幸福與平靜」，並說比起直播裡暴走的他，更想念「我以為的他」。