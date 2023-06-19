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懶人包整理／黃子佼3影片「毀滅式爆料」

懶人包整理／黃子佼3影片「毀滅式爆料」

記者黃保慧／即時報導
黃子佼今早在社群上傳影片對性騷擾事件回應。圖／三立提供
黃子佼今早在社群上傳影片對性騷擾事件回應。圖／三立提供

繼許傑輝、宥勝後，黃子佼再被爆性騷擾，黃子佼今早發布影片，認了爆料男主角就是自己，在臉書發出3段認錯影片，他表示自己一直都在思考怎麼面對這一切，首先他先道歉，在這波事件中也是坐立難安，很過不去，但在認識孟耿如的這10年時間，他很努力想改變自己，即使如此仍無法抹滅過去做過的事情，影片中他也大開「演藝圈地圖炮」，把不少醜事都公開，不過該影片已下架，但內容已很快被整理出來。

影片來源：噓！星聞

1.母親出軌帶來的傷害

黃子佼回溯自己變得「病態、變態」的原因。他提到 10 歲時母親出軌，在他面前和外遇對象上床，對他造成極大的陰影和震驚，成了一輩子忘不了的事。

2.metoo加害者不如更生人，不應該只檢討性侵性騷

黃子佼在影片上表示，現在狀況比更生人還慘，因為姓名全被公佈出來，很難再有第二次機會，「更生人不都在等待一個機會嗎？現在被爆出來的，連更生人都比不上，幾乎沒有重來的機會了。大家現在就是獵巫嘛，我過不去，我也要讓你過不去，永遠過不去。你不可能再工作了，你不可能在出現再任何地方，你只能躲起來。比那些殺人放火的更生人還要慘。」

3.地圖炮爆料

點名大小S、范曉萱、阿雅、周俊偉、具俊燁吸毒嗑藥。吳宗憲男女關係混亂欠錢不還、曾國城在古蹟中山堂後台抽煙喝酒、已婚女歌手跟製作人搞在一起、好朋友好兄弟婚內出軌、庹宗康坐過牢或勒戒。點名唐老師沒有祕密嗎？黃子佼不滿為什麼他們可以逃過一切。

4. 感情路上受傷

「ㄊㄠˊ」姓女士不認戀情、「ㄐ一ㄚ ˇ」姓女士，明知黃子佼喜歡的是蔡燦得還倒追黃，突然間又分手消失。夏宇童和黃子佼在一起卻不承認。

5.對身邊的人道歉

跟女兒、太太孟耿如對不起。「我改過自新了。早期的我是個王八蛋，也是很多王八蛋帶我走到現在的」。請大家幫他照顧他想照顧的人。

6.每個人心中都有傷痕，不只性騷擾

最後提到硬要把結痂的傷疤掀開來，會流血，反問：「煽風點火的這些人，難道自己都很坦蕩嗎？」黃子佼提到做過的事情不可能改變，「我做了很多瞎事，也做了很多好事，可惜它不能抵銷掉，我一定要付責任的，可是我也不知道怎麼往下走，我剛剛講的這些，我想講的是每個人心中的傷痕不是只有性騷，不是只有肢體接觸而留下的痛、留下的苦。」

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