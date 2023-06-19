黃子佼反問她難道沒秘密？唐綺陽驚他「內心黑暗噴發」

唐綺陽。 圖／截自臉書

唐綺陽今天被黃子佼 地圖砲掃到，一句「難道你沒有秘密嗎」，讓她不能坐視不管。唐綺陽日前才預言這股爆料風潮還會延燒，果然黃子佼就爆出醜聞。她感嘆大家看到了，「當包裝拆掉，現實浮現」時，就是這麼「殘酷、赤裸、驚人」。

唐綺陽分析，過頭的海王星叫「太假」，但剛剛好的海王就會是「一門藝術」，是值得學習的，所以「做人要有藝術，說話要有藝術，藝術讓世界更美好…」，海王星不壞，而是看「人們怎麼面對、運用這份能量」。的確，比起直播裡暴走的他，我想念「我以為的他」。

她點出重點，直指翻車不是因為「不能有秘密」，而是「你的祕密有沒有傷到人」？傷到人有沒有誠心對當事人道歉？傷到人就會留下傷痕，物理上、功德簿上，傷害都不會自動消失，以為後面做的好事會自動填補沒道歉的壞事，這樣想不是太天真，就是自欺欺人。

至於黃子佼反問她難道沒有秘密嗎？唐綺陽說自己的職責是講星象，但在別人眼中，成了「看熱鬧、三姑六婆、難道你沒有秘密嗎」的人，一個人自己有秘密，就看誰都有秘密，覺得自己倒楣，就要別人也倒楣，引導成「大家都有秘密、誰都不是好鳥」，「連我客觀講星象都被波及，這已經是心理出問題的病徵了，如能促使他就醫、得到醫治，這就是宇宙對他最大的善意。」

唐綺陽希望黃子佼明白，他自爆的部分，比別人爆的還有殺傷力，後續的任何影響就無法怪別人了。至於他說「唐老師你難道沒有秘密嗎」？「講得好像我有什麼見不得人的事只是藏得很好，試圖在別人心裡種下引人遐想的因，真是出乎我意料的「內心黑暗噴發」，我真的要替他擔心了，以及，用這樣的方式轉移焦點，是自己拆掉自己包裝的展現。」

唐綺陽說：「我跟他沒有熟到他知道我什麼秘密，我也自信沒有傷到別人的祕密（我連自己被人傷的祕密都快懶得講了），作為公眾人物，我一直很小心對待每個人，就怕被暗處的人說東道西，也怕對未來可能長成大樹的小小兵不禮貌，如果這麼謹慎一路過來還有令人不舒服的地方，歡迎來這裡講，有不周到之處若能得到改進，對我是好事一樁。」

最後她不會因此改變分析星象和分享預言，特別備註「度數事主我難免掃到颱風尾」、「但面對惡的種子我得直球對決」、「祝福他用對的方式找到真正的幸福與平靜」。