馮小剛養女曬照慶父親節 被指不是親生…霸氣回：你管好寬

馮小剛的養女徐朵曬出父女同框照。(取材自微博)

6月18日是父親節，馮小剛的養女徐朵在社交平台上分享父女同框照，並祝老爸節日快樂。不過有網友在評論區酸言提醒徐朵，馮小剛不是她親爸，徐朵也沒暴怒，只是淡然回應說，「你管得好寬哦！」

徐朵除了曬出一張和爸媽在華表獎時的合影，還罕見曬出另一張與爸爸馮小剛的生活照。

照片中，父女倆靠在沙發上，不仔細看，還以為馮小剛睡著了，徐朵則依偎在爸爸的身邊，父女感情極佳。不過，徐朵的表情看似不自然，被網友質疑使用了特效。徐朵回應是職業假笑。

有趣的是，還有網友居然問徐朵和陳飛宇是兄妹嗎？眾所周知，陳飛宇是導演 陳凱歌的兒子，看來網友將兩位大導演混在一起了。

而還有網友拿徐朵的身世做文章，留言稱，「他不是你親爸，媽也不是你親媽。」

面對不善留言，徐朵也不惱怒，只回應說，「你管得好寬哦！」用溫柔的語氣說出了霸氣的話。不過大部分網友都是在鼓勵徐朵，批判鍵盤俠。

最後，徐朵在評論區也發表了一段話，「大家不要再討論我的家庭了吧，不管是不是親生的，我都很愛他們，他們也對我很好。最後她還澄清自己不是陳飛宇的妹妹。」理性回應獲得網友一致稱讚。