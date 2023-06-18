盧貝松再取景台灣 男主角路克伊凡斯在台北自拍

法國導演盧貝松新作在台灣取景，英國男星路克伊凡斯（圖）1在社群平台秀出在台北的自拍照。（圖取自路克伊凡斯IG網頁instagram.com）

曾演過電影 「玩命關頭6」、「美女與野獸」的英國男星路克伊凡斯（Luke Evans），將與台灣演員桂綸鎂合作法國導演 盧貝松（Luc Besson）新作在台灣取景，今天就在社群 平台秀出在台北的自拍照。

盧貝松2014年推出由好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）主演的電影「露西」（Lucy），掀起國際媒體對台北的關注；感受到台灣民眾熱情的盧貝松，更承諾會再訪台灣拍攝作品，今年2月其團隊真的來台勘景，敲定要在台北拍攝動作喜劇新作「周末在台北（暫定）」（The Weekend Escape）。

電影描述路克伊凡斯飾演的美國緝毒局幹員到台北緝捕犯人，遇到15年前舊情人桂綸鎂，兩人有不少街頭追逐戰；預計將在台北拍攝3個月，場景包含西門町、中山堂、北藝中心、大巨蛋、台北流行音樂中心、台北市政府等。

今天主角之一的路克伊凡斯，在社群平台IG曬出穿著浴袍、站在台北某飯店的照片，窗外背景明顯看到台北101，還逗趣寫下：「Guess where I am?（猜猜我在哪）」讓不少台灣網友興奮在底下喊歡迎到台灣，期待能在台北街頭巧遇男神。