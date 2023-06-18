BTS出道10周年慶祝活動 吸引40萬人齊聚汝矣島

BTS出道10周年慶祝活動吸引40萬人參加。(Getty Images)

13日出道滿10年的韓國人氣團體防彈少年團（BTS ），17日於汝矣島漢江公園舉行一整天紀念活動，據相關單位統計，活動共吸引40萬人到場，其中包括約12萬名外國人。

BTS成員Jin、J-Hope已入伍，Suga正在新加坡 開演唱會，這次紀念活動可惜沒能全員到齊，僅由隊長RM（本名金南俊）代表舉行「下午5時，我是金南俊」的對談活動，但一早現場仍湧入來自世界各地的A.R.M.Y（BTS粉絲），等待中午12時開始的各項活動，鄰近汝矣島場地一帶，從下午2時起進行交通管制。

幅員遼闊的汝矣島漢江公園四處，可見穿著紫色衣服或攜帶紫色配件，表達對BTS支持的粉絲，無論是BTS歷年獲獎獎盃展示區、每年拍攝的家族照、與BTS看板合照區、刺青貼紙體驗區，甚至是與美妝品牌合作的展示區都排滿長長人龍，粉絲熱情更勝帶來30度以上氣溫的豔陽。

下午5時開始的「下午5時，我是金南俊」以模擬可視廣播的模式，由RM扮演廣播主持人，向現場3000名粉絲及線上收看的觀眾分享事前蒐集的粉絲投稿，回憶10年來共同度過的點點滴滴；成員柾國與V也驚喜現「聲」，假裝成聽眾call-in，讓不知情的RM大吃一驚。

活動在晚間8時30分迎來新一波高潮「10周年紀念煙火秀」，配合多首BTS的經典歌曲，在漢江上施放長達30分鐘的煙火秀。聚集在漢江公園及鄰近地區的人潮也越來越多，據主辦及警消單位統計，這天活動至晚間9時為止，共吸引35萬人進入漢江公園、5萬人聚集在周邊區域，共計40萬人，比首爾市政府原先預計的30萬還多出10萬人。

據韓聯社報導，煙火秀開始的一個小時前，鄰近的奧林匹克大路交通嚴重壅塞，車輛僅能以時速19公里速度緩慢移動。

BTS出道10周年紀念活動可能帶來的大批人潮，事前也引起各界擔憂，活動現場與鄰近地鐵站 、道路都能看到大量穿著紫色背心的工作人員及安全人員嚴格管制進出，避免人群停留造成擁塞推擠狀況，一天下來所幸並無嚴重意外發生，截至煙火秀開始，共有140多名粉絲或工作人員因擦傷或頭痛等症狀尋求醫療協助。