宥勝「強吻抓胸」道歉沒用？律師：最重關10年

宥勝被爆性騷。圖／本報資料照

台灣男星宥勝 被爆性騷女員工，好爸爸與好老公形象一夕崩壞，雖然他在短時間內道歉止血，但律師李怡貞在宥勝道歉文底下留言，痛斥「這種程度，道歉沒有用」，並列出相關法條，認為宥勝在酒醉揉胸、解內衣揉胸與跨坐對方身上強吻等行為，可能觸犯「強制性交未遂罪」，最重可判10年刑期。

宥勝遭指控至少對3名女員工性騷，他發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」但此舉仍引來網友排山倒海的批評聲浪，甚至要求他「退出演藝圈」，律師李怡貞也留言痛斥：「道歉有用的話，律師不用存在。解內衣摸胸若為真實真的可惡至極。」

律師李怡貞更提出依「刑法」第221條第1項、第2項內容，其中「必以由其所施用之強暴、脅迫等非法方法，足以表徵其係基於強制性交之犯意而為」及「且與性交行為之進行，在時間、地點及手段上有直接、密切之關聯，始可認為已著手實行強制性交之構成要件行為。強制性交罪，三年以上，十年以下，處罰未遂」，並回答網友：「直接跨坐在人身上壓制強吻解內衣摸胸舔耳，你認為呢？」

李怡貞更轉貼自己在今年3月的發文，提到因看到宥勝送老婆去歐洲的相關新聞，裡頭宥勝文情並茂的手寫信，感動不少人，但李怡貞只覺得感覺不是很好，「不要問我為什麼就是一種直覺，沒有非常喜歡他。」如今宥勝被爆出性騷擾 事件，她發文道：「有文有真相，今年三月的文章，人設呀，該相信自己的直覺。」網友大呼：「神預言」，李怡貞稍早在機場 候機時發文，則自稱：「本李鐵板仙姑要暫離這個混亂的地方。」