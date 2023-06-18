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楊丞琳唱一半…驚見一物墜落搖滾區 砸擊粉絲秒道歉

記者林士傑／即時報導
楊丞琳帶來「點水」等歌曲。圖／宜辰整合行銷提供
楊丞琳帶來「點水」等歌曲。圖／宜辰整合行銷提供

楊丞琳重啟「LIKE A STAR」巡演，今晚在台北小巨蛋邁入第2場，精心換上不同於首場的「冰雪藍星后」華服，登上星星小舞台升至3層樓高演唱「可愛」、「在你懷裡的微笑」，由於公主風蓬裙重量相當驚人，導致她的肩膀被肩帶勒出很深的勒痕。

當她搭著小舞台移往主舞台期間帶來「雨愛」，靠著欄杆跟下方觀眾互動時，卻發生耳環墜落搖滾區的事故，眼見耳環自高空掉下砸到戴著帽子的觀眾，她相當擔憂頻問說「沒事吧」，幸好無人受傷，她再次道歉：「I'm so sorry，怎麼會發生這種事，發生什麼事啊，耳環我試過，之前都沒掉過欸。」

不只近距離接觸2、3樓觀眾的星星小舞台讓人印象深刻，她開場的3層旋轉舞台更是華麗，由直徑9米5的轉台層層堆疊而成，每個轉台所有的三角邊長配合LED螢幕如同一座高樓般精密，單單開場時她的腳下2塊轉台就重達20噸，舞台總監開玩笑說：「感覺像在小巨蛋裡面蓋了一座房子！」

除了外表讓人目眩神迷，內部構造也如「迷宮」般複雜，楊丞琳與工作人員每次彩排時常常因為構造錯綜複雜，不慎「迷路」找不到方向，她直呼：「很佩服這次的舞台設計人員，精心設計這個像是『迷宮』般的舞台，每次彩排都很像探險！」

楊丞琳為重啟的「LIKE A STAR」巡演打造全新華服。圖／宜辰整合行銷提供
楊丞琳為重啟的「LIKE A STAR」巡演打造全新華服。圖／宜辰整合行銷提供
楊丞琳的「LIKE A STAR」巡演舞台充滿各種機關。圖／宜辰整合行銷提供
楊丞琳的「LIKE A STAR」巡演舞台充滿各種機關。圖／宜辰整合行銷提供
楊丞琳特別換穿不同於首場的全新造型「冰雪藍星后」，讓人印象深刻。圖／宜辰整合行銷...
楊丞琳特別換穿不同於首場的全新造型「冰雪藍星后」，讓人印象深刻。圖／宜辰整合行銷提供
楊丞琳換穿全新造型「冰雪藍星后」，登上星星小舞台升至3層樓高。圖／宜辰整合行銷提...
楊丞琳換穿全新造型「冰雪藍星后」，登上星星小舞台升至3層樓高。圖／宜辰整合行銷提供

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