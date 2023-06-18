我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

宥勝私訊道歉Z女「這天終於來了」自爆也曾被性侵

「閃電俠」彩蛋英雄 史上最慘「超人詛咒」受害者再現

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克也曾在「銀色殺機」中有過「超人」的造型。圖／摘自imdb
班艾佛列克也曾在「銀色殺機」中有過「超人」的造型。圖／摘自imdb

DC超級英雄大片「閃電俠」上映後，作為彩蛋的不同版本英雄，成為觀眾討論焦點之一，其中年輕觀眾最不熟的莫過於黑白影集版的喬治李維，然而他卻是公認最經典代表的克里斯多夫李維之前，美國觀眾最認可、熟悉的超人。

喬治李維曾經在「亂世佳人」擔任配角，直到1950年代黑白版「超人」影集重用他當男主角，才成為全美家喻戶曉的紅星，卻在影集停播的隔年、即將結婚前3天，被發現頭部中彈死於家中。雖然未婚妻和警方都宣稱他因事業下坡，憂鬱難抑而尋短，外界始終有他遭謀殺的說法。

根據喬治李維生前好友、男星羅利卡漢接受記者訪問時透露：「好萊塢沒人相信那個自殺的故事。」懷疑他和米高梅高層艾迪曼尼克斯之妻東妮的不倫戀情招來報復，艾迪曼尼克斯盛傳與黑手黨關係密切，有人推斷極可能是艾迪買兇殺掉喬治，喬治的母親則因兩度驗屍都查不到特別的證據，只好接受自殺結案，多年下來，喬治真正的死因已成謎團，他也是「超人詛咒」下場最慘的一位。

「閃電俠」全片出現過的幾任蝙蝠俠之中，班艾佛列克曾在「銀色殺機」扮演喬治李維，還因此獲得威尼斯影展影帝榮銜，片中他除了有穿上「超人」披風的影集扮相，也和飾演東妮的黛安蓮恩大演激情對手戲，編導提出好幾種案情的可能解釋，卻也沒有定調到底哪一種才是真正的事實。班艾佛列克成了歐美娛樂界難得一位蝙蝠俠、超人都算是有演過的男星代表。

另一位讓新世代觀眾較陌生的彩蛋英雄，是1984年電影版「女超人」海倫史莉特，金髮大眼又俏麗的她，曾被片商寄予厚望，並計畫找克里斯多夫李維在片中客串，可惜他檔期湊不出來，客串計畫告吹，且因「女超人」不如預期叫好叫座，海倫也沒機會在克里斯多夫李維的「超人」相關影片中登場，觀眾直到「閃電俠」才見到這遲來的合體。

克里斯多夫李維是不同世代影迷公認最經典的「超人」。圖／摘自imdb
克里斯多夫李維是不同世代影迷公認最經典的「超人」。圖／摘自imdb
黑白影集版「超人」喬治李維最終離奇身亡，死因成謎。圖／摘自imdb
黑白影集版「超人」喬治李維最終離奇身亡，死因成謎。圖／摘自imdb
海倫史莉特是老影迷記憶中的「女超人」。圖／摘自imdb
海倫史莉特是老影迷記憶中的「女超人」。圖／摘自imdb
喬治李維（右）曾是美國觀眾最熟知的「超人」。圖／摘自imdb
喬治李維（右）曾是美國觀眾最熟知的「超人」。圖／摘自imdb

班艾佛列克 電影 影展

上一則

宥勝「靈修後」告白 老婆賣命到住院早知：不是他的菜

下一則

楊丞琳唱一半…驚見一物墜落搖滾區 砸擊粉絲秒道歉

延伸閱讀

受妻子小鳥胃影響？ 喬治柯隆尼瘦到令人擔心

受妻子小鳥胃影響？ 喬治柯隆尼瘦到令人擔心
班艾佛列克爽與巴西女神滾床單 直呼「精力旺盛」

班艾佛列克爽與巴西女神滾床單 直呼「精力旺盛」
愈唱衰愈要做給大家看 班艾佛列克讓兩位珍妮佛大和解

愈唱衰愈要做給大家看 班艾佛列克讓兩位珍妮佛大和解
英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左

英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左

熱門新聞

席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36
白敬亭近年人氣大漲，面對粉絲的工作變得格外重要。(取材自微博)

冷暴力讓粉絲寒了心？ 白敬亭工作室出面道歉

2023-06-12 22:42

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國