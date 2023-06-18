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宥勝「靈修後」告白 老婆賣命到住院早知：不是他的菜

記者陳慧貞／即時報導
宥勝因一段「靈修」過後，發現老婆是真命天女。圖／本報資料照
宥勝因一段「靈修」過後，發現老婆是真命天女。圖／本報資料照

男星宥勝遭爆對女員工上下其手，平日塑造的好老公、好爸爸形象一夕崩壞，他的妻子兼經紀人慈惠該如何面對，引發外界好奇，網友也挖出夫妻倆的愛情故事，2人一路從同事到「兄弟、哥兒們」到情誼進展到成為情人到結為夫妻，宥勝老婆還曾為他工作賣命到住院。

宥勝2015年與經紀人慈惠結婚，婚後他經常在社群平台分享家庭生活，還曾在個人YouTube頻道上夫妻同框聊一路來的愛情故事，當年老婆還叫綽號「小間」時，宥勝第一次見到她，覺得這個女生有雙機靈的大眼睛、皮膚黝黑，感覺是個嚴肅、難以親近的人，彼此完全不來電，後來2人互動像「兄弟」，身為經紀人的慈惠，有時還會為了讓宥勝去約會，還幫忙cover。

宥勝直言，當時身邊「女伴甚多」，一點也沒當老婆是異性，慈惠也說：「我不是他的菜。」直到後來宥勝看到對方為自己賣命到住院，知道身邊的這個女人願意為他付出很多，慢慢感覺2 人感情「不只是革命情感」，於是開始思考「在一起」的狀況會是怎樣。

影片中，宥勝也提到，後來某次，他與一名自己的愛慕者及共同好友一起到國外一個水上屋度假村，在當地進行類似「靈修」的活動，他和塔羅師在「靈性的互動」後，發現內心浮現的是慈惠的身影，宥勝當天就向她告白，說起這段，2 人都覺得相當戲劇化；只是如今宥勝爆出性騷事件，優質人設翻車，對照過往一切，怎不教人覺得諷刺呢。

宥勝 社群 性騷

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