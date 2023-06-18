Z女公開宥勝道歉私訊「這一天來了」他自爆：我也曾被性侵

宥勝。圖／摘自臉書

性騷擾 事件延燒，向來塑造老公、好爸爸形象的台灣男明星宥勝 ，一口氣遭爆對女員工「舔耳、揉胸」、「跨坐強吻、解內衣」等誇張行徑，甚至有受害者指稱當時未能說出口，主要是顧慮宥勝的老婆正懷第二胎，稍早受害者之一Z女接受媒體訪問，並提供宥勝傳給她的道歉訊息，顯見宥勝早知會有這一天。

事發後，受害者丁女和Z女都有收到宥勝的道歉訊息，Z女提供收到宥勝的道歉訊息，開頭就向對方致歉、表達謝意：「謝謝妳願意讀這封信，也謝謝妳願意把真相說出來」，又說：「這一天終於來了，但我感到的是感激，與希望妳們都能更好」，Z女則表示：「對我來說，覺得道歉，其次了啦，大家能夠重視遇到這種狀況，勇敢的說出來跟反抗」。

宥勝道歉信中提到：「其實我自己也被性侵 過，我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感」，並對自己個人衝動行為，讓當事人承受傷害，頻頻致歉，坦言多年來只要看到性騷擾相關新聞就很痛苦，對此，Z女則說：「這是兩碼子事情，不能因為你曾經受到什麼樣的遭遇就…，這有點是為了解釋而解釋」。

此外，宥勝也在道歉訊息提到，因不知如何聯絡另一名受害者，希望能幫忙轉達致歉，「雖然我不知道該怎麼說，也不知道她還願不願意聽，但我對妳們，真的很抱歉。謝謝妳之前對我們的支持和對慈惠的照顧，真的感謝，真的抱歉」。