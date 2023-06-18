廣末涼子不知情 老公自辦記者會大爆料 曾想拜訪第三者

廣末涼子老公自行召開記者會。圖／摘自daily sports

廣末涼子鬧出不倫醜聞，演藝事業全面停工。她的老公Candle JUNE今天召開臨時記者會，眼泛淚光為妻子辯駁，並鞠躬向外界道歉。

Candle JUNE表示，對於太太廣末涼子引發的騷動，造成外界困擾，覺得很抱歉。但廣末涼子沒有放棄養育小孩，對他而言，廣末涼子是最棒的太太，也是孩子們最好的媽媽。

他幫愛妻護航，卻在沒有告知廣末涼子的情況下，自行召開記者會。Candle JUNE說，廣末涼子出道早、工作壓力大，從她化妝打扮等狀態就能看出她人前人後判若兩人。他早就察覺妻子異狀，落淚自責「如果我能早點阻止她就好了」，還認為應該及時拜訪妻子婚外情的對象，阻止不倫戀情發生。

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Candle JUNE另提到，在不倫醜聞曝光前，廣末涼子就已經提出離婚，夫妻關係降至冰點，雙方也早已分房、分居。現在他們沒再聯絡，Candle JUNE還是希望能修復家庭關係，要跟「小王」鳥羽周作的家人道歉，並和公司、律師討論後續事宜。