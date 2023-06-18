我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底

特斯拉衝買氣 Model X和Model S降價約8000美元

廣末涼子不知情 老公自辦記者會大爆料 曾想拜訪第三者

記者李姿瑩／即時報導
廣末涼子老公自行召開記者會。圖／摘自daily sports
廣末涼子老公自行召開記者會。圖／摘自daily sports

廣末涼子鬧出不倫醜聞，演藝事業全面停工。她的老公Candle JUNE今天召開臨時記者會，眼泛淚光為妻子辯駁，並鞠躬向外界道歉。

Candle JUNE表示，對於太太廣末涼子引發的騷動，造成外界困擾，覺得很抱歉。但廣末涼子沒有放棄養育小孩，對他而言，廣末涼子是最棒的太太，也是孩子們最好的媽媽。

他幫愛妻護航，卻在沒有告知廣末涼子的情況下，自行召開記者會。Candle JUNE說，廣末涼子出道早、工作壓力大，從她化妝打扮等狀態就能看出她人前人後判若兩人。他早就察覺妻子異狀，落淚自責「如果我能早點阻止她就好了」，還認為應該及時拜訪妻子婚外情的對象，阻止不倫戀情發生。

➤➤➤被廣末涼子戴綠帽 老公記者會上哭訴「她是好太太」

Candle JUNE另提到，在不倫醜聞曝光前，廣末涼子就已經提出離婚，夫妻關係降至冰點，雙方也早已分房、分居。現在他們沒再聯絡，Candle JUNE還是希望能修復家庭關係，要跟「小王」鳥羽周作的家人道歉，並和公司、律師討論後續事宜。

面對外界質疑他就是爆料人，Candle JUNE當場否認。他解釋自己是為了家人的安危才召開記者會，因為連日來收到了大量的恐嚇信和電話，讓他覺得應該公開說明，挺身而出保護家人。

廣末涼子老公自行召開記者會。圖／摘自oricon news
廣末涼子老公自行召開記者會。圖／摘自oricon news

上一則

宥勝認了性騷 林心如、黃子佼第一時間反應曝光了

下一則

楊丞琳內褲被工作人員誤扯下 老公李榮浩…目睹全程

延伸閱讀

被廣末涼子戴綠帽 老公記者會上哭訴「她是好太太」

被廣末涼子戴綠帽 老公記者會上哭訴「她是好太太」
醜聞

醜聞
NBA／巫師持續兜售比爾 已和太陽、熱火展開認真談話

NBA／巫師持續兜售比爾 已和太陽、熱火展開認真談話
婚外情逆轉…夫也偷吃 廣末涼子「三重不倫」

婚外情逆轉…夫也偷吃 廣末涼子「三重不倫」

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂