宥勝認了性騷 林心如、黃子佼第一時間反應曝光了

林心如這回經營寵物友善民宿。記者吳致碩／攝影

林心如 參與製作的實境節目第二檔「光開門就很忙了」即將播出，她今天與周興哲、陳昊森、章廣辰、家家和戴愛玲一起出席記者會，面對過去合作過的宥勝鬧出性騷擾 醜事，林心如還沒掌握來龍去脈。但記者會結束時她得知宥勝認錯道歉，一臉震驚瞪大眼睛，感嘆做事真的要謹慎。

林心如過去傳出拍攝「還珠格格」期間，被周杰的舌吻演技嚇到。她今天被問到性騷擾相關問題，坦言以前沒拍過吻戲，所以比較緊張，後來就知道應該要怎麼去協調工作。

她自認出道至今沒有遇過性騷擾，「一般工作完就各自回家，沒太多交集。我自己的界限也很明確，有不舒服的感受不會容忍，但我真的沒有遇過。」對於宥勝鬧出性騷擾女同事，林心如第一時間還不清楚狀況，她回想跟宥勝合作「她們創業的那些鳥事」，兩人交集不多所以不熟，「我自己沒有不舒服的情形，每個人感受程度不同，所以尊重很重要。」

因為是嚴肅的議題，林心如答得很謹慎，一不注意突然口誤道：「我拍過最親密的戲大概是床戲。」旁邊家家和陳昊森等人滿頭問號，林心如才驚覺：「是吻戲啦我說錯了，就都點到為止而已，沒有太深入。」她也藉此呼籲：「大家如果在職場上遇到性騷擾，不分男女，真的不要自己吞忍，搞到自己看精神科，這樣很可憐。」

她當媽媽後母性光輝藏不住，一下關心周興哲要不要陪產，一下又吐槽以前的自己對小孩沒耐心，結果現在愛得要命。聊到邀請蘇有朋 當來賓的經過，林心如坦言過去和蘇有朋都自認會單身一輩子，但如今都逃不了照顧小孩的命運。