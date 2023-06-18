梅根即將拿下名牌代言 躋身最高業配價網紅？

梅根被傳即有希望拿下高價合約，成為名牌代言人。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，近日才和Spotify 宣告分道揚鑣，Spotify高層怒諷兩人簽了8位數美元的高價做節目合約，結果只出了12集的podcast，簡直是「他X的騙子」，讓一向仇視他們倆的酸民、媒體撿到槍，大力唱衰他們的品牌即將崩塌、快要迅速過氣。

然而，梅根早先已經和美國最大經紀公司之一的威廉莫利斯奮進娛樂公司（WME）簽約，擁有經紀圈內的傳奇人物、名劇「我家也有大明星」主角所影射的阿里伊曼紐幫她操盤，不可能被打倒，相反的，阿里還火速啟動戰鬥模式，讓梅根再次成為名流界的話題焦點。

根據向來最敵視梅根的媒體之一、英國「每日郵報」的報導，好萊塢名流圈的重量級人士透露：「大家都在討論梅根，傳聞是她很有可能會跟迪奧簽約，成為代言人，要是她真能成功拿下來，就沒人會再記得她那個超蠢的podcast一季收攤事件。」

事實上，身經百戰的阿里，早就讓公司的人員都知道梅根與Spotify分手，很可能近期就會公開，要大家提早進入備戰狀態。

連日來梅根不停的跟大品牌碰面，被推測也就是她之所以不陪哈利回英國參加父親查理的加冕大典或是為官司出庭提供證詞的原因之一，經紀公司要把她和關於英皇室的那些負面事件切割開來，重塑她的品牌形象，用她在新的領域簽到高價新約的勝利，來掩蓋Spotify這件事上的失利，讓她的身價不降反升。

迪奧之前用過蕾哈娜、珍妮佛勞倫斯，一個是樂壇紅星，一個是紅牌影后，簽約金額也都讓她們的高昂價值獲得肯定，讓她們的地位更上層樓，這也是阿里目前要幫梅根辦到的事。

梅根若是真的簽約，除了高貴的酬勞外，還有機會連帶登上「業配身價最高的網紅」寶座，據英國「每日郵報」估計，梅根將可望拿到一則業配20萬英鎊（約合25.6萬美元）的驚人天價，未來的收入有可能媲美金卡戴珊。