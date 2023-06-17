上海電影節封帝 胡歌眼眶泛紅：邁過表演一道坎兒

胡歌說自己完全把自己託付給了這個角色。(取材自微博)

第25屆上海電影 節金爵獎獲獎名單日前公布，讓人意外的是，最佳男演員開出「雙黃蛋」，由胡歌 及大鵬一同拿下。網友也紛紛稱讚娶妻生女後的胡歌，可說是運氣大開。

影帝胡歌在發表獲獎感言時說，「不虛此行」這部電影讓他邁過了表演上的一個坎兒。

「一直以來作為一個演員，表演過程中我最大的障礙就是我過於理性，直到看到『不虛此行』這個劇本，當我愛上了聞善的時候，我就願意徹底把自己交給他。特別感謝劉伽茵導演 ，幫我邁過了這個坎兒。」

網易娛樂報導，談對「不虛此行」聞善的理解，胡歌說在扮演的過程中，演的成分並不多，而是完全把自己交給了聞善。還說家人們現在一定在看直播，雖然現在家人還沒能看到這部電影，但等上映一定帶全家進影院。

心情激動的他雙眼泛紅，還表示沒有聞善也就沒有今天的榮譽，並稱自己完全把自己託付給了這個角色。

作為另一位影帝，大鵬在接受採訪時喜悅之情同樣溢於言表，他表示自己是個自卑的人，今天這個獎項是對他的很大鼓勵，支持他繼續前行，期待未來能有更多精采。