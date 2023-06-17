「黑寡婦」放話想跟湯姆克魯斯合作 驚爆差點嫁給他？

湯姆克魯斯事業順利之餘，感情發展始終是外界高度關注的焦點。（路透資料照片）

已經從漫威英雄片中「畢業」、受到觀眾懷念與喜愛的「黑寡婦」思嘉莉約翰森，最近在文青眼中的神級名導魏斯安德森新作「小行星城」成為要角之一，受到許多觀眾的期待。魏斯安德森是好萊塢群星最想合作的導演 之一，思嘉莉在受訪時則稱目前如果有機會，很想與湯姆克魯斯 合作，其實兩人曾經差一點就要攜手。

10多年前，湯姆克魯斯為「不可能的任務3」尋找女主角，最後片中共有蜜雪兒莫納漢、凱莉羅素與Maggie Q等美女，在正式敲定她們之前，曾經傳出預定的人選名單，包括「駭客任務」系列的凱莉安摩絲，另一位就是思嘉莉約翰森，但之後兩人都與這部片錯身而過。不同於凱莉安被認為是因「不可能的任務3」導演變動而跟著離開，思嘉莉約翰森的退出卻被揭露很驚人的理由。

思嘉莉約翰森現已為人妻母，不用擔心與合作演出的演員傳奇怪的新聞。（美聯社資料照片）

當年的歐美八卦 刊物報導，湯姆克魯斯明著是為「不可能的任務3」物色女主角人選，真正是在尋找下一任妻子，他和咪咪羅傑斯離婚後沒兩年就跟妮可基嫚因為合演「霹靂男兒」打得火熱，籌拍「不可能的任務3」也是在與妮可離異後的幾年之內，他認為還是需要結婚，免得影響形象和事業，可是要找個自己滿意的人選，又想藉著「一起拍戲」讓感情的萌發看來合理。八卦刊物言之鑿鑿，他與妮可是有「10年婚姻合約」，下一位人選也要保證跟他在一起很長的年分，離婚後可依約得到大筆贍養費，也有機會因為跟他結婚而知名度暴漲登上A咖的位置。

湯姆克魯斯被稱在一堆潛力美女中相中那時因「愛情，不用翻譯」、「戴珍珠耳環的少女」兩片正紅的思嘉莉約翰森，為她在「不可能的任務3」留了個角色，只是思嘉莉得知他的真正目的後，完全沒有接受，之後該角由凱莉羅素接手，然而湯姆克魯斯沒有和該片的任何一位女星傳緋聞，而是馬上爆出與青春偶像凱蒂荷姆絲「陷入熱戀」，接著凱蒂懷孕、兩人補行婚禮，也一起迎接了愛女蘇蕊誕生，卻又在數年後離婚。

思嘉莉約翰森是「小行星城」的主角之一。圖／UIP提供

事隔那麼多年，一度被懷疑可能將收攤的「不可能的任務」系列，賣座愈來愈高、甚至成為湯姆克魯斯的代表作之一，他和凱蒂荷姆絲分手後再沒公開碰面，連與蘇蕊都長期沒聯絡。反倒是思嘉莉約翰森以漫威英雄片系列順利轉型為動作女星，也經歷了3段婚姻，目前和第3任丈夫柯林約斯特生了個兒子。或許為人妻母之後，跟湯姆克魯斯真的可以只是單純的合拍電影，思嘉莉那時不願意的事，現在卻是頗為期待，就不知阿湯是否還願意跟她結戲緣？