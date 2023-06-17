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65歲亞歷鮑德溫有7個孩子不想再生 老婆卻一直要

記者蘇詠智／即時報導
亞歷鮑德溫（中後被摀住眼睛）家裡有7個孩子，妻子還想再生。圖／摘自IG
亞歷鮑德溫（中後被摀住眼睛）家裡有7個孩子，妻子還想再生。圖／摘自IG

有些事情表面上看起來與實際上的情形，可能完全不一樣。日前毒舌女諧星雀兒喜韓德勒拍短片砲轟艾爾帕西諾、勞勃狄尼洛、亞歷鮑德溫、伊隆馬斯克等年紀超過半百的男性，還一直在生小孩，簡直是比病毒還可怕的一群「色老頭」，而且他們播種的對象都是年齡小他們一大截的女性，之中以馬斯克最噁心，年齡雖然最輕，小孩卻最多，總共有10個。

其實有的人真是苦水只能肚子裡吞，譬如八卦刊物「國家詢問報」指出，65歲的亞歷鮑德溫本身是覺得和妻子希拉莉亞生了7個小孩已經夠了，更何況他才動過髖關節置換手術，要追著家中一大堆小朋友跑，根本超級吃力，真的沒有想再生，偏偏比他小26歲的希拉莉亞，還想要繼續再增加家裡的人口，沒有要喊停的意思，亞歷心中有很多無奈。除了與希拉莉亞生的7個小孩，他與前妻金貝辛格所生的大女兒愛爾蘭，也才剛當媽媽，亞歷則升格當外公，可是他最小的孩子才8個月，跟他的外孫差不到一歲。

這也許只能怪，亞歷當初就不該和希拉莉亞談「父女戀」，才會造成這樣的結果，可是兩人結合並非亞歷一廂情願，希拉莉亞也沒反對，都只怪「色老頭」好像也沒有很公平。

亞歷鮑德溫（左）與希拉莉亞對於生兒育女不同調。（歐新社資料照片）
亞歷鮑德溫（左）與希拉莉亞對於生兒育女不同調。（歐新社資料照片）

馬斯克 亞歷鮑德溫 手術

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