麥克風鏡頭全沒關 楊丞琳演唱會後台換衣私密都曝光了

楊丞琳在演唱會上嗨跳。記者王聰賢／攝影

楊丞琳今（17）起一連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，相隔3年返場，她斥資7位數將造型全數換新，還當場上演60秒換裝，後台秘辛大方曝光。

楊丞琳開場站在3層樓高台，以「星耀女王」造型高唱「BAD LADY」展現氣勢，一連唱完「新流感 」、「現代之形象」後，她喝了口水，喘了喘氣，環顧一下歌迷，說：「大家久等了，我回來了，今天有點微微下雨，我想是不是老天爺在說今天是rainy day，下雨天就是楊丞琳Rainie's day。」她表示還記得3年前開唱時所有人都戴著口罩 ，「我沒辦法看見大家的笑容，只能透過眼神交流，現在可以見到你們的表情，知道你們很快樂，知道你們跟我一起唱歌，可以感受到你們，這2、3年大家都有各自辛苦的地方，我真的是等這天等非常久。」