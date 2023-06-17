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麥克風鏡頭全沒關 楊丞琳演唱會後台換衣私密都曝光了

記者梅衍儂／即時報導
楊丞琳在演唱會上嗨跳。記者王聰賢／攝影
楊丞琳在演唱會上嗨跳。記者王聰賢／攝影

楊丞琳今（17）起一連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，相隔3年返場，她斥資7位數將造型全數換新，還當場上演60秒換裝，後台秘辛大方曝光。

楊丞琳開場站在3層樓高台，以「星耀女王」造型高唱「BAD LADY」展現氣勢，一連唱完「新流感」、「現代之形象」後，她喝了口水，喘了喘氣，環顧一下歌迷，說：「大家久等了，我回來了，今天有點微微下雨，我想是不是老天爺在說今天是rainy day，下雨天就是楊丞琳Rainie's day。」她表示還記得3年前開唱時所有人都戴著口罩，「我沒辦法看見大家的笑容，只能透過眼神交流，現在可以見到你們的表情，知道你們很快樂，知道你們跟我一起唱歌，可以感受到你們，這2、3年大家都有各自辛苦的地方，我真的是等這天等非常久。」

她笑說等下會離歌迷很近，要大家先準備好，隨後自cue：「現在是6月，一個大夏天的我穿這麼熱，不應該吧，你們是否允許我換個衣服。」她當場使出60秒換裝功力，鏡頭也跟著她到後台，只見她頭探出換衣簾，對著鏡頭害羞說：「什麼啦，我現在沒空講話，等下，我好忙喔！」成功在60秒內換上一套性感風的「純白女力」造型，中空設計大秀23吋蜜蜂腰及川字腹肌，胸間超V的特殊設計展現性感時尚美。

楊丞琳在台北小巨蛋演出吸引全場觀眾熱烈回應。記者王聰賢／攝影
楊丞琳在台北小巨蛋演出吸引全場觀眾熱烈回應。記者王聰賢／攝影
楊丞琳又唱又跳活力十足。記者王聰賢／攝影
楊丞琳又唱又跳活力十足。記者王聰賢／攝影

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