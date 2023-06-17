露點才是賣點？「十八禁」新戲超火熱 卻惹怒他們

莉莉蘿絲戴普（中）在「偶像漩渦」不管裸露或是動作的尺度都很大。圖／摘自HBO

強尼戴普的愛女莉莉蘿絲、加拿大 樂壇天王威肯、韓國紅牌女團偶像Jennie等演出的HBO超煽情大戲「偶像漩渦」，才播兩集已經成為話題最熱的新劇，該片大膽的內容層出不窮，莉莉蘿絲更是露胸、露臀，還展現不同的性愛動作，被批評：「到底是不是拍A片？」 而這種「十八禁」節目非常重要的人員—親密戲指導，也成為編劇開玩笑的對象，氣得有人立刻對媒體表示不滿。

在5年之前，沒有啥好萊塢 影視節目有「親密戲指導」這種工作，那時正是「me too」風暴 燒得熱烈時，已經有一堆女性人員出來控訴拍激情戲被偷吃豆腐，為了制止這種歪風、讓真正不抱遐想的男女演員把該完成的裸露、情色場面拍完，HBO「墮落街傳奇」首先找了專門的「親密戲指導」，該劇描述1970年代紐約A片產業的生態，不可能沒有裸戲和激情戲，因此安排眼員們先和親密戲指導談好露到哪兒、動作怎麼做，在大家都有心理準備的情況下將工作完成，隨後親密戲指導就成了各國拍攝裸露、情色場面時的必備人員。

在「偶像漩渦」首集，莉莉蘿絲扮演的年輕女歌手要拍專輯封面，當她拉開長袍露出兩點，馬上有親密戲指導衝出來，表示按照合約她只能露出側乳或是下半邊乳房，不准露兩點，若是要加碼還要請相關單位再重新擬好合約，必須延遲兩天，連本身願意配合的莉莉都問道：「我不准袒露我的身體嗎？」到最後是她的經紀人把親密戲指導關進廁所裡，再找人盯住他，不讓他在拍攝結束前出來，才完成封面的照片。