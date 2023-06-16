3年2400萬…Angelababy控醫療公司侵權 天價代言費曝光

Angelababy控告醫療公司侵權，意外曝光天價代言費。（取材自微博）

中國知名女星34歲Angelababy （楊穎）曾被指與黃曉明 離婚後人氣大減，聲勢大不如前，不過近日她捲入侵權案官司，跟醫療用品公司對簿公堂，意外曝光天價代言費；據鳳凰網報導，一審判決出爐，曝光代言費高達3年2400萬人民幣，證實Angelababy站穩一線女星身價。

Angelababy對青島卓護醫療用品有限公司肖像權糾紛提告侵權，主張對方未經同意之下，在多種產品及手提袋使用她的照片，並在肖像旁邊加註「電影 『建黨偉業』主演楊穎」等字樣，使大眾誤認為雙方存在合作關係，涉嫌侵犯姓名權及肖像權；要求立刻停止生產、銷售並回收所有相關產品。

報導指出，庭審期間，為楊穎提供與廣東丸美生物技術股份有限公司簽訂的2020-2022年廣告代言合同，顯示服務費總費用為2400萬元，證明自己的商業價值，包含精神撫慰金，向對方求償53萬元。

法院審理認為，被告構成對原告肖像權和姓名權的侵害。判決被告向楊穎書面賠禮道歉，並賠償楊穎經濟損失50萬元及維權費用1960元。

判決文曝光後，網友們紛紛熱議：「一年賺800萬！這是普通人一輩子都賺不到的錢了」、「一個月就是66.6萬，一天就是兩萬多，明星代言的商業價值跟影響力真大。」