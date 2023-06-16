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吳淡如有多強？工作人員傻眼：像超級電腦

記者李姿瑩／台北即時報導
吳淡如和Sherry拍廣告。圖／摘自臉書
吳淡如和Sherry拍廣告。圖／摘自臉書

吳淡如近日接下保健食品代言，在最新一期的廣告中合體「小陳妍希」Sherry。在廣告拍攝現場，吳淡如更展現超高效率，不僅開拍前的走位、測光都親自上陣，原本一個鏡頭預計要拍15分鐘，她都能精準在10分鐘內完成，讓工作人員見識到她真的是時間管理大師。

吳淡如做事講求效率，連在化妝間裡都不放過一分一秒。許多藝人在梳化時，會選擇休息或是滑手機聊天，但吳淡如卻彷彿像是一台超級電腦，忙著處理寫稿、核對podcast訪綱、發布臉書貼文，梳化1.5小時下來，如同千手觀音，同時完成五、六件工作，讓身旁工作人員，全都看傻了眼。

吳淡如笑說：「要讓每一分鐘 發揮最大價值！」在拍攝片場，她尤其喜歡和年輕工作人員聊天，「透過和年輕朋友聊天，我可以快速認識好多新東西、激盪出不同火花，是讓自己能夠維持求知慾，很重要的養分，當然也能幫助我回家和女兒相處上有更多話題。」

吳淡如過去因為身兼多職，所以長年下來「養成高效管理習慣」，不僅運用在工作上，日常生活中也講求，用簡單精準的步驟，讓生活更有彈性。她曾在書中《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》提到：「我會理性地看待事情，決定後就執行，不拖泥帶水。因為人生只有一次，時間是最大的資本，做任何事情前，必須考慮到最重要的資本：時間成本！」

因為她做事精準有效率，也與保健食品悠活原力的品牌理念「讓照顧身體，成為更有效率的事情」相符，讓她被廠商相中。吳淡如也表示：「擁有好的健康狀態，才能更悠活、更有活力做任何事情，來完成每一個階段的人生篇幅。」現在的她，十分注重養生健康，讓自己有更多時間陪孩子。

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