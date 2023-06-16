哈利、梅根媒體夢碰壁？死對頭唱衰：已退燒、恐賠上億

哈利（右）與梅根和平台之間的合作告終，英皇室專家唱衰說他們不紅了、走下坡。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 自從脫離皇室到美國自立門戶，一開始話題十足，尤其歐普拉電視專訪上控訴皇室內有人種族歧視，更是成為各方焦點，也吸引了Spotify 和Netflix和他們簽下高價合約，前者據稱砸下2000萬美元，後者更高達1億美元，希望他們為平台多做一些節目，結果2年多過去了，他們分別在兩個平台只有一個podcast節目和一部紀錄片影集，遠不如預期，讓兩個平台都不滿意。

哈利與梅根日前宣告與Spotify分道揚鑣，日後她的podcast節目希望能找到新的平台接手，她雖然找了瑪麗亞凱莉等名人來上節目，兩年只出了12集，更新速度慢到Spotify無法忍受。據歐美報導指出，Spotify上有的熱播podcast節目內容有爭議，梅根早就有意出走，只是拖到現在終於敲定。曾被他們夫妻提告過、被判要公開道歉因而始終與他們為敵的英國「每日郵報」，趕快找了一堆皇室專家來唱衰，推論他們因為Spotify的合約沒有順利履行，恐將賠上近一半1000萬美元，且將嚴重損及他們的品牌形象。

至於Netflix這邊，哈利與梅根的產能也不算高，兩人曾經想要做紀錄片、做動畫，到最後只弄出一季「哈利王子與梅根」，儘管節目收視高又引起話題，已經因為嚴重觸怒皇室和英國民眾，他們可能不會再做下去，而除了爆皇室黑幕外，不管是梅根提倡的女性權益，或是哈利關心的心理健康，都不是很熱門的題目，做起來就是不太會有話題，「每日郵報」的皇室專家也表示，據他得知的小道消息，Netflix也對哈利與梅根很不滿意。

原本梅根雄心萬丈，看似想要建立自己的媒體帝國、成為小歐普拉，光起頭就沒打響第一砲，品牌形象也被損傷。不過她還是有重量級好友，像是成功轉型企業家的葛妮絲派楚、有經營賣酒事業的卡麥蓉狄亞等。就算媒體帝國暫時弄不太起來，她應該還是能打聽到一些當企業家的撇步，也有人建議她，效法卡戴珊一家也不錯，雖然形象不會好到哪兒，至少該賺到的錢，一毛都沒少。