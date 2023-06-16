男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

演員為了敬業，劇本上要求和對手有親吻、擁抱等場面，多半不太會拒絕，而是盡量看起來像是真情流露，也鮮少視「吻戲」是一種高度危險性的內容。然而對於本身已患傳染病的演員，在職業道德與不害到對手之間要如何拿捏，確實煞費苦心。

1980年代轟動全球的影集「朝代」，曾經出了一件驚人的大事，當初劇組邀到一度在好萊塢紅極一時、被選為最具票房保證巨星的洛赫遜(Rock Hudson)客串數集，安排他和女主角琳達伊凡絲(Linda Evangelista)有吻戲，之後大家才發現，他當時已經罹患那時尚無治療方法、被稱為「世紀絕症」的愛滋病，那個年代人人聞「愛滋」色變，也都不太清楚病毒究竟如何傳播，拍吻戲難免口水交換，絕對有很高的風險，曾有不少人批評洛赫遜得了重病還不公開，讓琳達伊凡絲處在被傳染的恐懼中。

洛赫遜30多歲時憑著高大英俊的外表，成為最具票房號召的文藝小生，當年是萬千女性的偶像，然而他卻一直是同性戀者，為了事業隱瞞性向，就連晚年，也是直到患了愛滋之後暴瘦到根本沒辦法再保守秘密，才對外公開性向並承認已是愛滋患者，沒多久就去世。

近來關於洛赫遜生平的紀錄片在翠貝卡影展 首映，赫然見到琳達伊凡絲在片中現身受訪，回想到當時拍吻戲，他就是不肯把嘴巴張開，以至於並不是編導期待的「熱吻」，效果不如預期。就算導演 喊「卡」，再拍了好幾次，他依然不肯張開嘴真的吻她，那時她感到很疑惑，後來才真相大白。洛赫遜還為此用了各種不同的漱口水，把嘴巴清得乾乾淨淨，盡可能將口腔裡的有害物減到最低，拍完以後還對密友承認，那是他一生中最糟糕的一天，背負超大的心理壓力。