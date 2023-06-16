「芭比」女力銳不可擋 票房力拚阿湯與名導 有望勝出

「奧本海默」是懷舊歷史影片，導演與演員陣容搶眼。(取材自imdb)

今夏強片票房大戰即將邁向下半場，最受矚目的對決莫過於都不屬續集且各有強大噱頭的「Barbie芭比」和「奧本海默」，原先各方以為名導克里斯多夫諾蘭掌舵的「奧本海默」應該穩占上風，卻沒想到近來「Barbie芭比」聲勢急起直追、甚至後來居上，更讓大家好奇最後兩片各自的賣座成績如何。

暑假影片向來娛樂掛帥，「奧本海默」卻是長達3小時、講述「原子彈之父」生平的歷史電影，諾蘭過去多部佳作培養出為數不少的死忠影迷，每當他有新片都會進戲院一看再看。片中必然會出現的爆破場面，以及麥特戴蒙、小勞勃道尼等大牌聯手陪襯主角席尼墨菲，都為商業價值加分，不過題材不算特別討好。

在一堆標榜大場面、刺激特效的暑期巨片中，「Barbie芭比」是以女性觀眾為主打的異數，極有可能出奇制勝，加上芭比娃娃風靡全球半世紀，無數女生都是潛在的客層，累積力量不容小覷。目前歐美媒體報導，「Barbie芭比」預估首周末票房還有可能贏「奧本海默」，「奧本海默」要拚後勁，靠口碑延長賣座熱度，才能爭取最後勝利。

而比「Barbie芭比」、「奧本海默」早上映10天的「不可能的任務：致命清算 第一章」，更是兩片不容忽視的大對手，湯姆克魯斯 此次除了再創個人從影以來最高難度動作場面外，美女陣容比過去幾集都更堅強：漫威「卡特探員」海莉艾特沃、「螳螂女」龐克萊門捷夫、上集就出現過的「白寡婦」凡妮莎柯比與連續登場好幾集的冷豔女諜蕾貝卡佛格森，正邪難辨，敵我難分，和湯姆克魯斯都有對手戲，製造不少話題。