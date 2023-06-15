曾2度獲奧斯卡 影后病逝 經紀人悼「痛失偉大女演員」

葛蘭黛傑克森曾以「戀愛中的女人」拿下奧斯卡影后。(取材自推特)

英國女演員葛蘭黛傑克森(Glenda Jackson)逝世，享壽87歲，她曾在70年代分別以「戀愛中的女人」、「金屋夢痕」奪下奧斯卡 最佳女主角，外媒傳出她經歷短暫病痛後，已在倫敦家中平靜過世，經紀人也發聲明證實此事，「今天我們失去了世界上最偉大的女演員之一，我也失去了 50 多年來最好的朋友」。

葛蘭黛傑克森在1936年生於英格蘭，不僅曾有經典作「戀愛中的女人」，為她奪得奧斯卡影后，也奪過艾美獎 、金球獎 ，驚人的是，因為她是英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）的強烈反對者，因而投身政治，並短暫離開影壇，代表工黨出任倫敦Hampstead and Highgate選區下議院議員，而後也連任過，一直到2011年才宣布不會再度參選，她性格強烈，多次與柴契爾夫人唱反調，甚至公開直呼柴契爾的政治主張相當「惡毒」，獲選議員時的名言是「我們必須為窮人、無家可歸者、失業者、弱者、病者而奮鬥」。