不倫毀形象…福原愛爆收入銳減 豪宅出租、領時薪度日

福原愛爆出不倫戀後形象重挫。 （取材自微博）

福原愛 與江宏傑離婚後，與之前傳出不倫戀的「橫濱男」就同居在東京豪宅，不過如今則被爆出，福原愛因為收入驟減，無力負擔房貸，如今傳出她現身擔任大學講師，領時薪度日來償還房貸。

福原愛2021年已獲青森大學邀請成為客座講師，但直至今年才終於開始上第一堂課。她9日透露在大學講課，主題是「我的奧運」，期盼將參加奧運的經驗傳承給學生，整堂課90分鐘共有260名學生參與。日媒報導，青森大學相關人士透露，福原愛擔任客座副教授算是鐘點費，算是以時薪計算。

過去「女性自身」曾報導，福原愛離婚後復出為富士電視台擔任東京奧運 桌球賽球評，日賺百萬日幣（約7140美元），但是如果到中國去做同樣工作，可獲得3550萬日幣（約25萬美元），加上接廣告、代言、參加節目等等，初估一年可賺10億日幣（約7140萬美元）；豈料，後來她被爆出不倫戀形象重挫，疑似因收入銳減無法償還豪宅的貸款 ，只好將豪宅出租搬離愛巢。據悉，她當時購買的3億豪宅時貸款了2億日幣（約1428萬美元），今年3月起則將豪宅以200萬日幣（約1萬4279美元）招租。