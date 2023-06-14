17歲視障女歌手征服美國達人秀 評審激賞要求加碼演唱

印尼視障歌手普蒂莉上周在「美國達人秀」自彈自唱，以優異歌聲打動觀眾的心。（影片截圖）

印尼 視障歌手普蒂莉上周在「美國達人秀」自彈自唱，以優異歌聲打動觀眾的心，並獲評審高度讚賞。普蒂莉的表演影片已累積超過3000萬次點閱，印尼媒體大篇幅報導。

今年17歲的印尼視障歌手普蒂莉（Putri Ariani）上周在選秀節目「美國達人秀」（America's Got Talent）的精彩演出，讓她一夕爆紅，成為印尼近期熱門話題。

普蒂莉在節目自彈自唱第一首歌，就贏得所有評審及觀眾讚賞，評審考威爾（Simon Cowell）走上舞台，要求普蒂莉加碼演唱。

來源:YouTube

普蒂莉的演出獲得考威爾的「黃金按鈕」，這代表她可以不經評審投票 直接進入半準決賽。

考威爾說：「我知道我們都有同感，她17歲，能自己寫歌，有美好且具特色的聲音，而且是非常非常好。」他指出，普蒂莉是節目最棒的歌手之一。

聽到評審讚美後，普蒂莉在舞台上感謝說：「我很興奮，無法相信現在在這裡。」許多現場觀眾感動落淚。

「美國達人秀」將普蒂莉的表演影片上傳網路後，已吸引超過3000萬次點閱，許多網友留言表示，被她的歌聲深深感動。

「羅盤報」（Kompas）等印尼媒體指出，普蒂莉2014年參加「印尼達人秀」得到冠軍後在印尼迅速走紅。她出生於2005年12月31日，是位視障流行歌手兼詞曲創作者，也是日惹（Yogyakarta）一間音樂學校的學生。今年5月，她在父母陪同下到美國參賽。

普蒂莉在「美國達人秀」的演出過去幾天佔據印尼媒體版面。總統佐科威（Joko Widodo）也在社群媒體 發文表示，普蒂莉演出令大家驚嘆，也讓他感到自豪，並重複觀看影片。

佐科威寫道：「這只是普蒂莉漫長旅程的開始。普蒂莉今天有成就，希望能激勵和鼓勵大家，只要有毅力、努力並相信自己的能力，所有夢想和願望都能實現。」

他祝福普蒂莉飛得更高，完成她的目標，並繼續承載印尼之名。