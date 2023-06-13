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「中國好聲音」亞軍張恆遠去世 年僅37歲

世界新聞網╱即時報導
(取自新聞晨報)
(取自新聞晨報)

新聞晨報報導，在中國音樂綜藝節目《中國好聲音第二季》拿下全國亞軍的歌手張恆遠因病去世，年僅37歲。 

張恆遠1986年10月14日出生於貴州省黔東南州，他的父親是數學老師，母親在家務農。2007年，張恆遠為了音樂夢想孤身一人跑到深圳闖蕩，為了生活，曾在酒吧里打過燈光，琴行里做過銷售，教過吉他。

2013年，張恆遠報名參加《中國好聲音第二季》，盲選階段即以一首指南針樂隊的《無法逃脫》贏得那英、張惠妹、庾澄慶、汪峰四位導師的齊齊轉身。他最終選擇加入了汪峰戰隊，後來又以一曲《青春》贏得汪峰組冠軍，晉級總決賽，並最終贏得亞軍。

當年，他還獲得了第11屆華鼎華語最佳新人歌手獎。次年1月就發行個人首支單曲《卑微的榮耀》，2014年9月26日，發布首張個人輕搖滾EP《繼承者》。 2016年12月27日，張恆遠發布了自己的全新專輯《黑色翅膀》。因《中國好聲音》，張恆遠也結識了同為汪峰戰隊的畢夏，相識相戀九年，去年才喜結連理。去年8月，畢夏還誕下了兩人的愛情結晶。

另據新浪娛樂報導，有博主透露，張恆遠是因為罹患黑色素瘤，這是一種高度惡性的腫瘤

腫瘤

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